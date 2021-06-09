Nokia C01 Plus.. هاتف جديد من نوكيا بسعر منخفض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

كشفت تقارير تقنية، عن جهود تبذلها شركة نوكيا لتوسيع محفظتها من الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، من خلال إضافة جهاز جديد Nokia C01 Plus.

وبحسب تقارير متداولة، يأتي الهاتف بورقة فنية تتضمن معالج Unisoc SC9863a SoC ثماني النواة، وشاشة تبلغ 5.45 بوصة عالية الدقة، مع 1 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و32 غيغا ذاكرة ثابتة قابلة للتوسيع والاتصال، WiFi 802.11 b / g / n Bluetooth 4.2، وهناك فتحتان لشرائح الاتصال (4G LTE) ، بالإضافة إلى مقبس 3.5 ملم.

عن الكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي أمامية 5 ميغا بيكسل مع فلاش LED، وكاميرا خلفية 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED، مع مستشعرات لمقياس التسارع والإضاءة المحيطة والقرب.

يتميز الهاتف ببطارية قابلة للإزالة بسعة 3.000 مللي أمبير، وشحن 5V1A، مع نظام تشغيل Android 11 Go. ويتوفر باللونين الأزرق والبنفسجي.

توضح الخصائص التقنية للهاتف أنه ليس طرازًا قويًا على وجه التحديد، ولكن يمكن أن يكون حلًا مثاليًا إذا كنت ترغب في شراء أول هاتف لطفلك، أو إذا كانت احتياجاتك بسيطة مثل الدردشة على واتساب مثلا، تصفح الإنترنت، واستخدام الشبكات الاجتماعية، ومشاهدة مقاطع الفيديو التي تستفيد من شاشة بقطر 5.45 بوصة لكن انسَ المهام التي تتطلب تحميل رسومات قوية، مثل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة جدًا.

تم تقديم هذا الطراز في روسيا، لكن في الوقت الحالي لا نعرف ما إذا كان سيصل إلى دول أخرى، سعر Nokia C01 Plus هو 6490 روبل، (حوالي 75 يورو).

