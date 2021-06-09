تكنولوجيا: فيتبيت تجري تحديثات نوعية على نظام التشغيل OS 5.2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت فيتبيت اليوم عن إجراء تحديثات نوعية طالت نظام التشغيل الخاص بها OS.2 الذي يدعم جهازي فيتبيت Sense و Versa3 وذلك من خلال إدخال لغات جديدة بما فيها اللغة العربية حيث أصبح بمقدور المستخدمين الآن، استلام الإشعارات والرسائل النصية باللغة العربية مباشرة دون الرجوع إلى الهاتف لمعرفة فحوى هذه الإشعارات أو الرسائل.

كما طال التحديث الجديد خاصية تتبع نسبة تشبع الدم بالأكسجين (SPO2) وأصبح بإمكان المستخدمين التعرف على جودة التنفس خلال الليل والأسبوع الماضي مباشرة من خلال الجهاز نفسه دون الحاجة للرجوع إلى التطبيق للاطلاع على هذه البيانات الحيوية. ومن أبرز التحديثات الأخرى التي لحقت بالنظام، كانت مخصصة لساعات Versa3، حيث يمكن للمستخدمين الآن تخصيص الإشعارات لمعدل ضربات القلب وتلقي التنبيهات مباشرة في حال تجاوزت ضربات القلب أو انخفضت عن المعدل الطبيعي المحدد. الأمر الذي سيمكنهم من التعرف على صحة قلوبهم، بعد أن كانت هذه الخاصية حكراً على مستخدمي فيتبيت Sense فقط.

إلى جانب هذه الخصائص، فإن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين أيضاً اختيار واجهة الساعة من خلال الساعة نفسها مع تنبيهات احتفالية وإشعارات لونية جذابة عند تحقيق أهداف اللياقة اليومية بهدف تحفيز المستخدمين على مزيد من الحيوية والنشاط.

اعلان





