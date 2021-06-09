تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لأول جهاز حاسب يقدم من الشركة قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان عن إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المحمول، ولقد نشر اليوم أول إعلان تشويقي على تويتر عبر الرئيس التنفيذي Madhav Sheth يؤكد على خطط الشركة.

بدأت شركة Realme في الإستعداد للتوسع في أسواق جديدة، حيث تقدم الشركة الصينية خلال الفترة القادمة أول إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب.

ولقد نشر Madhav Sheth الرئيس التنفيذي للشركة في الهند وأوروبا صورة على شبكة تويتر، حيث يظهر جهاز Realme خارج ظرف رقيق، مما يؤكد على نحافة تصميم هذا الإصدار، كما يكشف الإعلان التشويقي عن رسالة مشفرة بعنوان“Hello World”.

أيضاً من المقرر وفقاً لتصريحات الشركة أن يتم الكشف عن عنوان الجهاز الجديد لاحقاً، كما تؤكد التوقعات إلى أن الإصدار القادم يأتي بعلامة Dizo الفرعية، التي قدم منها بعض من تقنيات الذكاء الإصطناعي.

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