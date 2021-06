ترامب يهنئ نيجيريا على حظر تويتر

دبي - يزن راشد - أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيانًا يؤيد قرار الحكومة النيجيرية تعليق أنشطة منصة تويتر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال في البيان: مبروك لدولة نيجيريا، التي حظرت تويتر للتو لأن المنصة حظرت رئيس الدولة. كما شجع الرئيس السابق الدول الأخرى على اتباع خطى نيجيريا وحظر تويتر وفيسبوك.

وأضاف: يجب على المزيد من البلدان حظر تويتر وفيسبوك. وربما كان علي أن أفعل ذلك عندما كنت رئيسًا. ولكن زوكربيرج ظل يتصل بي ويأتي إلى البيت الأبيض لتناول العشاء.

ويأتي موقف ترامب بعد أيام من تعليق نيجيريا لموقع تويتر إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة الماضي.

وأصدرت الحكومة الحكم بعد أيام من حذف تويتر تغريدة الرئيس النيجيري محمد بخاري لانتهاكها سياسة السلوك المسيء ودعوات العديد من النيجيريين لإزالتها.

وهددت تغريدته بمعاقبة الانفصاليين في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. وبالرغم من أن الرئيس النيجيري أعلن لاحقًا أن حظر تويتر على مستوى الدولة كان مجرد إجراء مؤقت للحد من المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

ولكن التوجيهات الجديدة تشير إلى خلاف ذلك. وأمرت الحكومة وسائل الإعلام الإذاعية بحذف حساباتها عبر تويتر والتوقف عن استخدام المنصة كمصدر إخباري يوم الإثنين. وهو ما يؤكد نيتها خنق حرية التعبير وفرض الرقابة.

وقالت التوجيهات: ننصح محطات البث بإلغاء حسابات تويتر والامتناع عن استخدام المنصة كمصدر لجمع المعلومات وعرض الأخبار والبرامج.

مشاكل ترامب مع تويتر:

لم يكن ترامب متلقيًا لحظر واحد بل حظرين. وفي أوائل شهر يناير، تم حظره بشكل دائم من تويتر بعد التحريض على الغزو العنيف لمبنى الكابيتول الأمريكي.

و After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021 تويتر إلى مخاوف بشأن خطر حدوث المزيد من التحريض على العنف.

وتم تعليقه بعد ذلك إلى أجل غير مسمى عبر فيسبوك. وأعلنت الشبكة الاجتماعية الكبرى عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر قرارها بإعادة النظر في تعليق ترامب في غضون عامين.

وقال نيك كليج نائب الرئيس للشؤون العالمية والاتصالات في فيسبوك: في نهاية هذه الفترة، ننظر إلى الخبراء لتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر.

وأضاف: نقوم بتقييم العوامل الخارجية، بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من علامات الاضطرابات المدنية.

وأكمل كلامه قائلًا: إذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فإننا نقوم بتمديد التقييد لفترة محددة من الوقت ونواصل إعادة التقييم حتى انحسار هذا الخطر.

وبحسب فيسبوك، عندما يتم رفع التعليق، ستكون هناك مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة التي يتم تفعيلها إذا ارتكب ترامب المزيد من الانتهاكات في المستقبل، بما في ذلك الإزالة الدائمة لصفحاته وحساباته.

