شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك لن يحصل على أى جزء من أرباح صانعى المحتوى حتى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، إن الشركة لن تحصل على نسبة مئوية من عائدات المبدعين "صانعى المحتوي" حتى عام 2023، حيث تغطى السياسة الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات و"المنتجات الإخبارية المستقلة القادمة" (بمعنى آخر، النشرات الإخبارية)، وكتب زوكربيرج فى منشور على فيسبوك عندما يبدأ فيس بوك فى أخذ اقتطاع، "سيكون أقل من 30% من الذى تحصل عليه Apple وغيرها".

وأشار إلى أن فيس بوك يقوم ببناء "واجهة دفع جديدة حتى يتمكن المبدعون من رؤية كيف تؤثر رسوم وضرائب الشركات المختلفة على أرباحهم"، فيما قال متحدث باسم فيسبوك لـ Variety :" سيرى منشئو المحتوى المبلغ الذى سيكسبونه بعد الضرائب والمبالغ المستردة ورسوم الشراء داخل التطبيق التى تتقاضاها Apple وGoogle عند إجراء عمليات الشراء من خلال تطبيقات iOS و Android".

وأضاف:"ستكون الواجهة على الويب فقط فى البداية وفقط للأحداث المدفوعة عبر الإنترنت لتبدأ بها، وهذه خطوة واضحة لجعل فيس بوك يبدو كخيار أكثر جاذبية من المنافسين مثل Twitch وTwitter وSubstack".