شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يستخدم هذه المنصة لتعليم ابنته البالغة من العمر 3سنوات "البرمجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، أن ابنته البالغة من العمر 3 سنوات والتى تدعى "أغسطس" قد بدأت بالفعل فى تعلم البرمجة، حيث نشر زوكربيرج على فيس بوك صورة لابنته أغسطس وهى تلعب مع Kano - وهى منصة ترميز للأطفال - على جهاز Apple MacBook Pro الخاص به، فيما ستبلغ ابنته الرابعة فى أغسطس.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، تبيع Kano "مجموعات الترميز" لمساعدة أى شخص على إنشاء أجهزة الكمبيوتر الخاصة به وترميزها، ويعد المحتوى مُلعب لمساعدة الأطفال على الاستمتاع أثناء استخدام هذه المجموعات وفى نفس الوقت تعلم البرمجة أيضًا.

وقال زوكربيرج إنه بدأ بمجموعة عصا هارى بوتر السحرية من Kano ثم دخلت ابنته فى أدوات ترميز الويب، ومع ذلك، قال إن التحدى الأكبر بالنسبة له هو التحلى بالصبر بينما تستغرق ابنته دقيقة واحدة لكتابة كلمة.

وقال زوكربيرج "أريد فقط أن أقول إن تعليم الطفل الكتابة هو أحد أعظم اختبارات الصبر التى جربتها على الإطلاق، وتكتب أغسطس فى 1- 2wpm حرفيًا (كلمات فى الدقيقة)، وعندما تحصل على بضعة أحرف فى كلمة واحدة ثم ترتكب خطأ وتضغط بطريق الخطأ على حذف ثلاث مرات بدلاً من مرة واحدة ثم تضطر إلى إعادة كتابة الكلمة بأكملها، أشعر وكأننى سأفقدها ".