شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 15 سيمكنك من تجاهل رسائل البريد الالكترونى الخاصة بالعمل خارج المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن ميزة جديدة تتيح لك تجاهل الإشعارات، فقد يكون من السهل قريبًا تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها المدير في وقت متأخر من الليل، حيث ستعمل أجهزة أيفون على تجاهل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خارج المكتب لمعالجة الإرهاق في تحديث برنامج iOS 15.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتيح إعداد 'Focus' ، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، للمستخدمين إعداد أجهزتهم للسماح لأشخاص معينين فقط بالوصول إليهم.

كما أنه عند إعداده، يمكنك تحديد 'Focus' من خلال التطبيقات والأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليك أثناء تنشيطه، والذي يمكن أن يكون لفترة أو في مكان ما.

وتشمل أحد استخدامات هذه الميزة 'Out of Office'، حيث يمكنك هذا الخيار من حظر المكالمات من أرقام العمل ورسائل البريد الإلكتروني من المدير، عند ضبطه في نهاية يوم عملك.

ولم تقل أبل متى سيكون iOS 15 متاحًا للجمهور، لكنها أكدت أنه سيصدر في الخريف من خلال تطبيق الإعدادات، كما هو الحال مع الإصدارات السابقة.

وإذا كان يتبع الإصدارات السابقة من iOS، فمن المحتمل أن يتم إصداره في نفس اليوم مثل أجهزة أيفون الجديدة، وبالتالي من المتوقع أيضًا أن يتم إصدارها في نهاية العام.

ولا يمنع 'Focus' من الناحية الفنية رئيسك من إرسال بريد إلكتروني إليك، ولكنه يمنعك من تلقي إشعار بهذا البريد الإلكتروني ويمنع تلقي مكالماته.

وكانت هذه مجرد واحدة من عدد من الميزات الجديدة التي أعلن عنها فريق أبل، والتي تأتي جنبًا إلى جنب مع المزيد من عناصر التحكم في الخصوصية ومشاركة الوظائف.