تكنولوجيا: تقرير يكشف سبب انقطاع المواقع العالمية.. بينها أمازون وReddit

القاهرة - سامية سيد - اجتاح شبكة الإنترنت انقطاعًا عالميًا هائلًا شمل العديد من المواقع الأمريكية الشهيرة بما في ذلك Amazon وTwitch وReddit.

بدأت الانقطاعات في حوالي الساعة 5:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع تأثر عدد كبير من المواقع، وكانت شبكة توصيل المحتوى السريع (CDN) هي مصدر المشكلات التي استمرت لأكثر من ساعة وفقا لما نقله موقع the verege.

كما تأثرت المواقع الإخبارية الرئيسية مثل CNN و The New York Times و The Guardian و Financial Times.

وأثرت المشكلات أيضًا على مواقع الويب الحكومية البريطانية، لذلك لم يتمكن المواطنون البريطانيون من تجديد جوازات السفر، أو التقدم بطلب للحصول على إعفاءات ضريبية، أو الحصول على رخص القيادة أثناء الانقطاع.

ولم يعلق Fastly بشكل كامل على المشكلات بخلاف رسالة انقطاع الخدمة في صفحة حالة الشركة، قال فاستلي في الساعة 6:44 صباحًا بالتوقيت الشرقي: "تم تحديد المشكلة ويتم تنفيذ الإصلاح".