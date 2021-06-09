أهم إضافات مايكروسوفت تيمز لتنظيم الفرق وتحسين الانتاجية

دبي - يزن راشد - يمتاز مايكروسوفت تيمز بوجود مجموعة من الإضافات التي يمكنك تثبيتها فيه لتسهل على فريقك العمل. تجعلهم لا يحتاجون للخروج من داخل التطبيق على الإطلاق.

وتساعد هذه الإضافات في تنظيم العمل والحصول على نتائج أفضل من المعتاد. الوقت على أعضاء الفريق وتجمع جوانب العمل المختلفة معاً في مكان واحد.

يمكنك أن تفكر في هذه الاضافات مثل أدوات مساعدة تقوم باستخدامها في مكتب شركتك الافتراضي.

يعتبر الكثيرين أن قوة مايكرسوفت تيمز تأتي من تنوع الاضافات وامكانية تثبيتها بسهولة داخل المنصة.

هذه الاضافات لا تقتصر على الاضافات المقدمة من مايكروسوفت بل إن بعض شركات الطرف الثالث تقدم هذه الاضافات أيضاً.

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مشاهدة الفيديو في مايكروسوفت تيمز:

يمكنك الاعتماد على مواد الفيديو المسجلة في مختلف الأمور مثل التدريبات لأعضاء الفريق الجدد أو تسجيل الاجتماعات ونقلها لمن لم يتمكن من الحضور، وهذا ما تعمل عليه إضافة Microsoft Strem.

وتستطيع من خلال Stream أن تعرض الفيديو إما من تسجيل سابق أو من خلال بث مباشر للاجتماع في نفس الوقت الذي يحدث فيه. هذا مفيد لمساعدة العاملين من المنزل وتطويرهم.

ويمكنك أيضاً دمج اليوتيوب مع منصة مايكروسوفت تيمز من خلال الاضافة الخاصة به، وهذا حتى تستخدم المحتوى الذي تحدده أنت بشكل مسبق من داخل اليوتيوب.

يمكنك عرض المحتوى التعليمي الموجود على اليوتيوب داخل مايكروسوفت تيمز وتركه هناك كمرجع لمن يرغب في العودة إليه.

إضافة Polly لعمل الاستطلاعات:

تستطيع عمل استطلاع رأي سريع من خلال نقاط سريعة تضعها في تطبيق مايكروسوفت تيمز لتترك لأعضاء فريقك إمكانية المشاركة وإبداء رأيهم.

ولا تختلف فكرة عمل الإضافة عن إستطلاعات الرأي الموجودة على تويتر كمثال أو الفيس بوك.

هي تعمل بنفس الطريقة حيث أنك تضع مجموعة من الاختيارات وتترك للموظفين حرية الاختيار.

يمكنك استخدام هذه الاضافة لتقرير نوع المستندات التي سترسلها لعميلك، أو تحديد أماكن التجمعات والمناسبات الخاصة بالشركة.

إضافة Karma داخل مايكروسوفت تميز:

يمكنك من خلال هذه الإضافة توزيع النقاط الإيجابية وتقييم أعضاء فريقك داخل مايكروسوفت تيمز.

وهذا لأن التقييم الإيجابي يشجع الجميع على التحسن ويدفعهم لتقديم الأفضل ومحاولة الحصول على أكثر نقاط ممكنة للفوز بالمركز الأول في مايكرسوفت تيمز.

تعتمد الكثير من الشركات على مبدأ الموظف المثالي، ولكنها تقدمه من خلال اختيار نهائي يظهر للجميع، ولكن إضافة Karma ستسمح لك ولأعضاء فريقك الآخرين تقييم زملائهم وعرض هذا التقييم على شكل نقاط.

يمكنك تكريم من يحصل على أعلى نقاط كمثال وإعطائه جائزة الموظف المثالي. هذا ما تفيد فيه الإضافة حيث أنها تجعل مكان العمل ممتعاً وغير مزعج.