عطل واسع النطاق يمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية العالمية.. والحديث عن «عطل غريب»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت كبريات وسائل إعلام وشركات عالمية، منها CNN وNew York Times وGuardian وFiniancial Times وBloomberg وAmazon وReddit اليوم، الثلاثاء، عن تعثر الوصول إلى مواقعها الإلكترونية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن عدد من مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم تعرضت إلى أعطال متعددة صباح اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض التقارير تتحدث عن وجود خلل في شركة Fastly لخدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلت قناة "روسا اليوم"، فإن Fastly قالت إنها كانت تحقق في "التأثير المحتمل على الأداء مع خدمات CDN الخاصة بنا".

وأظهر الموقع أن معظم مناطق تغطية Fastly كانت تواجه "تدني الأداء".

وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن موقع Amazon.com Inc للبيع بالتجزئة معطل أيضاً.

ووفقاً لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com، فقد أبلغ ما يقرب من 21000 من مستخدمي Reddit عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي، بينما أبلغ أكثر من 2000 مستخدم عن مشاكل مع "أمازون".

وبحسب Downdetector.com فإن موقع Twitch الخاص بشركة Amazon يعاني أيضاً من انقطاع الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت المواقع الإلكترونية التي تديرها منافذ إخبارية بما في ذلك "فاينينشيال تايمز" و"الجارديان" و"نيويورك تايمز" و"بلومبرج نيوز" و"هآرتس" انقطاعات في الخدمة.