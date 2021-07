شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتيح لصانعى ملحقات تطبيق المنزل دمج التحكم الصوتى siri بمنتجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple في كلمتها الرئيسية في WWDC أن صانعي ملحقات HomeKit سيكونون قادرين على دمج التحكم الصوتي Siri في منتجاتهم بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، سيتم توجيه المساعد الصوتي عبر HomePod إذا كانت الأجهزة متصلة بشبكتك وفقا لما نقله موقع the verege.

ولم تصدر Apple قائمة شاملة بالأجهزة والعلامات التجارية التي ستدعم Siri، كما قامت الشركة بتجربته على منظم حرارة Ecobee خلال عرض WWDC الرئيسي، كما أعلنت عن دعمها لـ Matter - وهو معيار جديد للتشغيل البيني يضم لاعبين كبار مثل Amazon وGoogle و Samsung - سيأتي مع iOS 15.

كشفت Apple أيضًا عن عدد من ميزات المنزل الذكي الأصغر، تأتي مفاتيح Home Keys ، التي تتيح لك قفل الأبواب وفتحها عن بُعد من خلال النقر على iPhone أو Apple Watch، إلى تطبيق Wallet، وكذلك مفاتيح العمل ومفاتيح الفندق.

سيدعم HomePod Mini الصوت غير المفقود في Apple Music في وقت لاحق من هذا العام وسيكون قادرًا على العمل كمكبر صوت لجهاز Apple TV 4K (كما يفعل HomePod بالحجم الكامل الذي تم إيقافه).

أعلنت Apple أيضًا أن HomePod Mini سيشحن إلى المزيد من البلدان هذا الشهر - بما في ذلك النمسا وأيرلندا ونيوزيلندا - بالإضافة إلى إيطاليا بحلول نهاية العام.

يدعم HomePods أيضًا أوامر Apple TV (لذا يمكنك أن تطلب من Siri تشغيل العروض)، ويعمل SharePlay الآن مع Apple TV، مما سيمكنك من مشاهدة العروض بشكل متزامن مع الأصدقاء عبر FaceTime.

عند الحديث عن Apple TV ، يتضمن tvOS الآن صف "Share with You"، حيث يمكن للأصدقاء مشاركة البرامج مع بعضهم البعض عبر الرسائل النصية، تم تصميم صف جديد آخر يسمى "For All Of You" لمساعدة العائلات في العثور على عروض لمشاهدتها معًا - حيث سينظم الاقتراحات التي تجمع بين سجل المشاهدة لكل مستخدم، وتدعم Apple Watch الآن ميزة الاتصال الداخلي في HomePod.