شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن watchOS 8 بميزات صحية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل خلال كلمتها الرئيسية في WWDC عن watchOS 8، أحدث إصدار من منصة الشركة للأجهزة القابلة للارتداء، ويخلف إصدار watchOS 8 الجديد إصدار العام الماضي watchOS 7، وسيكون متاحًا للمطورين لأول مرة لاختبار تطبيقاتهم بدءًا من الآن، مع إصدار تجريبي عام في شهر يوليو، ومن المتوقع إصدار عام نهائي في وقت لاحق من هذا الخريف.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تقدم أبل تطبيق اليقظه Mindfulness الجديد، وهو امتداد لتطبيق Breathe الذي يحثك على التنفس طوال اليوم.

ويضيف التطبيق رسومًا متحركة جديدة وميزات أخرى لمساعدتك في الاسترخاء، ويحصل تطبيق Fitness على المزيد من أنواع التمارين لرياضة التاي تشي والبيلاتس.

ويتتبع تطبيق Health من Apple Watch بشكل صريح معدل التنفس أثناء النوم وإعلامك إذا كان خارج أنماطك الطبيعية.

وهناك واجهة شاشة جديدة تتيح لك استخدام صورة تم التقاطها باستخدام Portrait mode ضمن جهاز آيفون وطبقة النص والمعلومات الأخرى خلفها.

وتقول أبل: إنك ستكون قادرًا على تخصيص النص المعروض وكيف يتكامل مع الصورة نفسها، وبالمثل، تتم ترقية تطبيق الصور عبر الساعة بتصميم جديد والقدرة على مشاركة الصور مباشرة من خلال الرسائل أو تطبيق بريد آبل، وهناك خيارات جديدة لإدخال النص عند الرد على الرسائل.

ويكتسب WatchOS 8 بعض الميزات الجديدة القادمة في iOS 15. بما في ذلك وضع التركيز الجديد الذي يتيح لك اختيار التطبيقات أو جهات الاتصال لإرسال الإشعارات إليك في سياقات محددة.

وتقول أبل: إن ساعة Apple Watch Series 6 تحصل على دعم للعمل كمفتاح للسيارة، وذلك باستخدام شريحة UWB الخاص بها. وستتمكن أيضًا من استخدام ساعتك للبحث عن أجهزة آبل الأخرى، مثل AirTag.

وتم إعادة تصميم تطبيق Home، الذي يتيح لك التحكم في الأدوات المنزلية الذكية من Apple Watch، من أجل watchOS 8، مع المزيد من الاختصارات للأجهزة الشائعة الاستخدام والقدرة على عرض خلاصة الكاميرا من كاميرات المراقبة.

وهناك عدد قليل من الميزات الجديدة القادمة أيضًا، بما في ذلك تنبيهات هطول الأمطار في الساعة التالية.

وستتمكن المزيد من التطبيقات الأصلية من الاستفادة من شاشة Apple Watch التي تعمل دائمًا، بما في ذلك الخرائط واليقظة والتشغيل الآن والهاتف والبودكاست وساعة الإيقاف والمؤقتات والمذكرات الصوتية.

وتقول أبل: إنها توفر واجهة برمجة تطبيقات للتطبيقات الخارجية لاستخدامها أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك تعيين عدة مؤقتات متزامنة عبر Apple Watch ومنحها أسماء فريدة، وتقول آبل: إن watchOS 8 سيكون متاحًا للنماذج التي تعود إلى Apple Watch Series 3.