شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض بـ3.5 مليون دولار مقابل مقعد برحلة للفضاء مع جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد مقدمي العطاءات 3.5 مليون دولار للحصول على مقعد في أول رحلة صاروخية مأهولة بطاقم من Blue Origin في 20 يوليو، والعرض الجديد يأتى بزيادة قدرها 700000 دولار عن أعلى عرض سابق - هو جزء من مزاد خيري مستمر ويأتي بعد ساعات فقط من إعلان مالك Blue Origin ومؤسس أمازون جيف بيزوس أنه سيشارك أيضًا في الرحلة مع شقيقه وفقا لما نقلته موقع Digitartlends.

وبدأ المزاد على المقعد المرغوب في الشهر الماضي، علي أن تنتهي مرحلة المزايدة الحالية يوم الخميس 10 يونيو، وبعد يومين سيتم إجراء مزاد مباشر عبر الإنترنت حيث سيتمكن مقدمو العروض السابقة من المنافسة على مكان بمتن صاروخ New Shepard المجرب والمختبر من Blue Origin.

من المتوقع أن تمثل أول رحلة فضائية مأهولة بطاقم لشركة Blue Origin بداية خدمة سياحة فضائية كاملة حيث سيتمكن العملاء الذين يدفعون رسومًا من السفر إلى خط كارمان - وهو موقع يقع على ارتفاع 62 ميلاً فوق الأرض والذي يعتبر بشكل عام حافة الفضاء - للحصول على مناظر مذهلة لكوكبنا. ستتمكن أيضًا من الطفو داخل الكبسولة خلال فترة وجيزة من انعدام الوزن.

وستعود الكبسولة إلى الأرض من أجل الهبوط بمساعدة المظلة في الصحراء، تستغرق الرحلة بأكملها من الإطلاق إلى الهبوط حوالي 10 دقائق، لم يتم الكشف عن أسعار الخدمة التجارية، على الرغم من الإعلانات السابقة لشركة Blue Origin تشير إلى أن مقعد الرحلات المستقبلية قد يكلف حوالي 250 ألف دولار، وهو ما تفرضه شركة السياحة الفضائية المنافسة Virgin Galactic مقابل خدمتها التي لم يتم إطلاقها بعد.

فاجأ جيف بيزوس العالم الاثنين الماضي عندما أعلن عبر Instagram أنه سيأخذ أحد المقاعد على متن الكبسولة في رحلة الفضاء في 20 يوليو.

كتب بيزوس في منشور على Instagram يكشف فيه عن الأخبار: "منذ أن كنت في الخامسة من عمري، حلمت بالسفر إلى الفضاء"، "في 20 يوليو، سأقوم بهذه الرحلة مع أخي قائلا:" أعظم مغامرة مع أعز أصدقائي ".

في مقطع فيديو مصاحب للمنشور، قال بيزوس، المدرج حاليًا من قبل فوربس كأغنى شخص في العالم، بثروة صافية قدرها 177 مليار دولار، إن رؤية الأرض من الفضاء "تغيرك"، مضيفًا: "إنها تغير علاقتك بهذا الكوكب مع الإنسانية، إنها أرض واحدة. أريد أن أسافر في هذه الرحلة لأنه شيء كنت أرغب في القيام به طوال حياتي.