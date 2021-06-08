تكنولوجيا: شركة أبل تجري محادثات مع شركة BYD الصينية لتزويدها ببطاريات لسيارتها الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت مصادر داخلية إلى أن شركة أبل الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا ربما تخطط للشراكة مع شركتي CATL و BYD الصينيتين لتزويدها ببطاريات لسيارتها الكهربائية المخطط لها.

وتقول المصادر إن المحادثات قد بدأت بالفعل بين الشركات الثلاث، رغم أنه يُعتقد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقية ملموسة حتى الآن. وتشير الأخبار كذلك إلى أن أبل تخطو خطوات فعلية في خططها لإنتاج سيارة كهربائية.

من المحتمل أن تستقر شركة أبل على بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، والتي تعتبر أرخص في الإنتاج بسبب تركيبتها. ووضعت أبل بعض المتطلبات الأساسية لإمدادات البطاريات المحتملة لسيارتها.

من المفترض أن تتمتع الشركات بقدرة تصنيعية في الولايات المتحدة، على الرغم من أن CATL ليس لديها أي مصنع تصنيع في الولايات المتحدة حتى الآن.

ووسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، تحجم CATL عن إنشاء متجر في الولايات المتحدة، لأنها تخشى أن تكون عالقة في النيران السياسية المتقاطعة. وعلاوةً على ذلك، أشار المصدر الداخلي أيضًا إلى أن اعتبارات التكلفة قد تمنع CATL من التصنيع في الولايات المتحدة.

وتعتبر CATL شركة عالمية رائدة في إنتاج بطاريات السيارات، في حين أن BYD هي رابع أكبر صانع لبطاريات السيارات في العالم. وقد تتناقش أبل أيضًا مع شركات مصنعة للبطاريات أخرى قبل أن تقرر المورد المفضل للبطاريات لسيارتها الكهربائية.

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