سامسونغ تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy M32

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تواصل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لتصنيع الإلكترونيات، عملها لإصدار عدد من الهواتف الذكية في سلسلة غالاكسي إم، وفي هذا الإطار ييبدو أن سامسونغ تستعد لإطلاق ينطلق قريبا هاتف غالاكسي إم 32 (Galaxy M32).

وما يدعم هذا الاحتمال بخصوص هذا الطراز، ظهور صفحة دعم للهاتف على موقع سامسونغ الهند بالإنترنت، والآن تم اعتماد الهاتف الذكي من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، ما يعني أن إطلاقه أصبح وشيكًا.

ويشير آخر تقرير صادر عن Mysmartprice، إلى أنه تم إدراج الهاتف الذكي على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية برقم الطراز SM-M325، وهو إصدار لا يدعم شبكات 5G.

بالإضافة إلى وجود شحن سريع بقدرة 15 وات، وذكر في هذا السياق، موقع Gizmochina، أنه تم الكشف عن بعض مواصفات الجهاز في أبريل، ومن ضمن ما كُشف عنه، أنه سيأتي بمعالج Helio G80 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت ونظام تشغيل Android 11.

كما يذهب البعض إلى اعتبار هاتف M32 تكملة لـ Galaxy A32، إذ يحتوي الأخير على شاشة سوبر أموليد مقاس 6.4 بوصة؛ معدل التحديث – 90 هرتز، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وكاميرا رباعية خلفية بدقة 64 + 8 + 5 + 5، بينما يحتوي A32 على المعالج نفسه، ولكن بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة البطارية 5000 مللي أمبير.