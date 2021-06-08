لهذا السبب.. Tinder يطلق أداة “حظر الشريك السابق”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - إذا كنت على تطبيق للتعارف، فمن المحتمل أن تكون قد واجهت تجربة محرجة مع حبيب سابق أو ابن عم أو زميل أثناء التصفح للحصول على موعد.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

لكن أيام المواقف المحرجة أصبحت شيئاً من الماضي، بفضل أحدث ميزة في تطبيق Tinder.

وقالت برناديت مورغان ، مديرة المنتجات، الثقة والسلامة في Tinder: “قد لا نكون قادرين على إنقاذك من المواقف المحرجة في المقهى ، لكننا نمنحك المزيد من التحكم في تجربتك على Tinder.”

أطلقت Tinder الأداة بعد استطلاع للرأي جديد، والذي وجد أن أكثر من 40 في المائة من مستخدمي Tinder صادفوا شريكاً سابقاً في التطبيق.

في حين أنّ بعض المستخدمين لا يمانعون مصادفة أحبائهم السابقين، لكنّ 78 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا أنهم يفضلون عدم رؤيتهم من قبل أحباء سابقين على التطبيق.

تمنح ميزة Block Contacts الأعضاء مزيداً من التحكم في تجربتهم ، مما يسمح لهم بحظر جهات اتصال شخصية محددة يفضلون عدم مصادفتها.

وأضافت السيدة مورغان: “نحن نطرح ميزة Block Contacts كمورد إضافي يؤمّن للأعضاء راحة البال من خلال المساعدة في إنشاء مساحة خالية من القلق لهم للحصول على علاقات جديدة”.

يمكن العثور على هذه الميزة في قسم إعدادات الملف الشخصي في التطبيق.

هناك ، يمكن للمستخدمين إدخال أي من جهات الاتصال الخاصة بهم التي يفضلون عدم رؤيتها ، على Tinder.

سواء كانت جهات الاتصال هذه موجودة بالفعل على Tinder أم لا، ثم لن تظهر كمطابقة محتملة.

يتم طرح الميزة لجميع مستخدمي Tinder هذا الأسبوع، ولكن تم اختبارها في الأصل في الهند وكوريا واليابان ، حيث أثبتت شعبيتها.

وفقاً لـ Tinder، أضاف الأعضاء الذين تبنوا ميزة Block Contacts حوالي اثني عشر جهة اتصال إلى قائمة الحظر الخاصة بهم في المتوسط.

تأتي الأخبار بعد وقت قصير من إعلان Tinder أنها ستمكّن المستخدمين من معرفة ما إذا كانت المطابقات المحتملة قد حصلوا على لقاح كوفيد-19.

إنّ تطبيقات المواعدة بما في ذلك Tinder و Hinge ، بالإضافة إلى مواقع الويب مثل Match و Plenty of Fish ، ستضيف ميزات تسمح للمستخدمين بإظهار ما إذا قام الآخرين بأخذ اللقاح.

وسيتم إعطاء المكافآت لأولئك الذين يقولون أنهم تلقوا اللقاح، على الرغم من أنّ العملية ستكون طوعية مع عدم وجود طرق التحقق الرسمية.