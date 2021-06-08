Doogee تكشف عن أول هاتف ذكي مزود بجهاز تحديد المدى بالليزر‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة دوجي (Doogee) النقاب عن هاتفها الذكي الجديد Doogee S97 Pro، وهو أول هاتف ذكي متين في العالم مزود بأول مستشعر تحديد المدى بالليزر (Laser Rangefinder) كميزة قوية، وأكدت وصوله إلى الأسواق في 21 يونيو القادم.

ووفقًا لتقرير gizmochina، سيتمكن أول 300 مشترٍ من شراء الجهاز مقابل 200 دولار، ثم يرتفع السعر إلى 282 دولارًا، وسيكلف مع الملحقات المختلفة من 291 دولارًا إلى 324 دولارًا.

تستخدم أجهزة تحديد المدى بالليزر على نطاق واسع في المسح الطبوغرافي والشؤون العسكرية والملاحة والبناء، وتتيح هذه الأجهزة المدمجة تحديد المسافة إلى الأشياء محل الاهتمام بسرعة وبدقة، ففي Doogee S97 Pro، يعمل محدد المدى بالليزر على مسافة تصل إلى 40 مترًا.

ويبلغ قطر شاشة الهاتف 6.39 بوصة ودقة 720 × 1560 بكس، كما جرى حماية الشاشة بزجاج كورنينج غوريلا القوي.

وتم تصميم الهاتف الذكي بمعالج هيليو G95 أحادي الرقاقة 12 نانومتر، مع وحدة معالجة ARM Mali-G76 MC4. و8 جيجابايت من ذاكرة DDR4 و128 جيجابايت من ذاكرة فلاش UFS.

وتلقى Doogee S97 Pro كاميرا رباعية مزودة بمستشعر صور رئيسي بدقة 48 ميجابكسل من سامسونغ ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر درجة حرارة.

الهاتف الذكي مزود ببطارية ضخمة بسعة 8500 مللي أمبير في الساعة، ويسمح الشاحن المرفق بقدرة 33 واط بشحنه بالكامل خلال 3 ساعات، ويوجد دعم للشحن اللاسلكي بقوة 10 واط.كما تدوم البطارية لمدة 2-3 أيام في الاستخدام العادي، وتصل في وضع الاستعداد، إلى 26 يومًا.

