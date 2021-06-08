تكنولوجيا: نظارة الواقع المعزز الخاصة بأبل قادمة في الربع الثاني من عام 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد عقد مؤتمر أبل أمس، جاءت المزيد من التوقعات والتكهنات حول نظارة الواقع المعزز Apple AR والتي سمعنا عنها شائعات كثيرة منذ فترة طويلة.

وجاء محلل أبل الشهير Kuo بملاحظة جديدة تحدد تاريخ الإطلاق لهذه النظارة في الربع الثاني من عام 2022، في حين ان الشائعات السابقة قد أشارت إلى إطلاقها عام 2023.

توجد أيضًا تفاصيل جديدة حول مجموعة توريد عدسات الكاميرا من أبل وشركة Genius Electronic Optical (GSEO) التايوانية كمورد رئيسي لمجموعة iPhone 13 القادمة بالإضافة إلى نظارات الواقع المعزز.

من المتوقع أن تستخدم نظارات الواقع المعزز من أبل شاشات microLED من سوني مع وضع الرؤية لمحتوى الواقع المعزز والوضع المعتم لمحتوى الواقع الافتراضي. وسيتم تشغيل حوالي خمسة عشر كاميرا، مما يوفر تجربة غامرة جدًا للمستخدمين.

سيكون التصميم خفيف الوزن (يتراوح بين 200 و 300 جرام)، وسيتعين عليك توصيل جهاز الحاسب المكتبي/ الحاسب المحمول لتشغيل النظارة، في حين ستصل النسخة المحمولة أكثر في عام 2025.

ومن المتوقع أن يصل سعر هذه النظارة من أبل إلى حوالي 1000 دولار على الرغم من أن الشائعات السابقة توقعت سعر 3000 دولار. لذا، علينا الانتظار لنرى ما ستفعله أبل.

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