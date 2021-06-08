تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن إصدار جديد من مستشعرات ISOCELL

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها لعقد حدث في 10 من يونيو للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة مستشعرات ISOCELL.

انطلق إعلان سامسونج التشويقي اليوم على صفحتها على تويتر بعبارة “ISOCELL for Everyone”، والتي تشير إلى خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدارها الجديد من مستشعرات ISOCELL لدعم الجيل القادم من الهواتف المتوسطة.

أيضاً لن يأتي الإصدار القادم على مستوى مستشعر الشركة ISOCELL HM3 الذي تميز بحجم 1/1.33 إنش، ودقة عرض 108 ميجا بيكسل والذي قدم في Galaxy S21 Ultra، أيضاً لن يأتي بنفس مستوى مستشعر ISOCELL GN2 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، وحجم 1/1.12 إنش الذي قدم في هاتف Mi 11 Ultra.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن مستشعر سامسونج القادم يأتي بدقة 50 ميجا بيكسل لتستبدل به سامسونج المستشعر المميز بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم بيكسل 0.8µm، وهو المستشعر الذي يدعم الإصدارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة من هواتف سامسونج.

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