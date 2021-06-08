لماذا يتفوق سيجنال على تيليجرام من ناحية الأمان

دبي - يزن راشد - يتنافس سيجنال و تيليجرام في تأمين المحادثات، ويدعي كلاهما أنه الأفضل والأكثر أماناً.

ولكن هل تقدم تيليجرام مستوى أمان أفضل ؟ هذا ما نتحدث عنه اليوم لنحدد الأفضل من ناحية الأمان.

وقد شهدت هذه المنصات إرتفاعًا في عدد المستخدمين بعد مشاكل واتساب الأخيرة ،والضجة التي حدثت حول سياسة الاستخدام الجديدة والتي بدأ بتطبيقها الآن.

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مقارنة المميزات بين سيجنال وتيليجرام :

وقبل أن ندخل في التفاصيل لنبدأ بمقارنة بسيطة بين المنصتين من ناحية المواصفات الفنية المعلن عنها.

سيجنال تيليجرام تشفير المحادثات إجباري باستخدام البروتوكول الخاص بالمنصة اختياري باستخدام بروتوكول MTProto 2.0 البيانات التي تجمعها المنصة عنك تحصل المنصة على رقم هاتفك فقط تحصل المنصة على رقم الهاتف وجهات الإتصال المخزنة بالإضافة عنوان IP طرق التواصل المتوفرة عبرها رسائل فردية و رسائل للمجموعات ،و بالإضافة إلى مكالمات صوتية ومكالمات فيديو. رسائل فردية ورسائل للمجموعات وقنوات رسائل بالإضافة إلى مكالمات الصوت والفيديو الرسائل ذاتية الاختفاء يمكن استخدامها لجميع المحادثات يمكن استخدامها فقط مع المحادثات السرية إمكانيات التخصيص محدودة وقليلة واسعة ومتعددة التكلفة مجانية مجانية

ويمكن تثبيت المنصات على جميع الأجهزة الرئيسية مثل هواتف الآيفون وهواتف الأندرويد وأجهزة الحاسب أيضاً.

ويتفوق تيليجرام في وجود تطبيق ويب يمكن استخدامه على الحاسب دون تثبيته، ووجود تطبيق لأنظمة لينكس أيضاً.

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الفارق في تشفير المحادثات:

تعتمد منصة سيجنال على تقنية قامت الشركة بتطويرها بشكل خاص وهي تدعى Signal Protocol، وهي تعمل على تشفير المحادثات بين الأطراف بشكل افتراضي، ويعني هذا أن المحادثة تصل إلى المنصة مشفرة ولا يمكن الإطلاع عليها.

ويتم استخدام هذه التقنية بشكل افتراضي في جميع محادثات سيجنال المختلفة، ولذا ينطبق هذا الأمر على المحادثات الفردية أو محادثات المجموعات.

ولكن تيليجرام تستخدم طريقة مختلفة في تشفير المحادثات، وهذا لأنها لا تستخدم التشفير بين الطرفين إلا في حالة المحادثات السرية، ويعني هذا أن منصة تيليجرام مطلعة على جميع الرسائل التي تنتقل من خلالها.

ويمكن لمجموعات تيليجرام أن تضم حتى 20 ألف مستخدم في الوقت ذاته دون تشفير على الإطلاق، ولكن مجموعات سيجنال يمكن أن تضم حتى 1000 مستخدم وهي مشفرة مثل المحادثات الفردية.

وتستخدم سيجنال نفس طريقة التشفير مع محادثات الفيديو والمحادثات الصوتية، ويمكن للمحادثات الصوتية في سيجنال أن تضم حتى 5 أفراد معاً، وهذا على عكس تيليجرام الذي لا يستخدم تشفير من طرف لطرف في المحادثات ولكن يقوم بتشفير المحادثات من طرف واحد، وهذا يعني أن تيليجرام يمكن أن تستمع لمحادثات الفيديو والمحادثات الصوتية عبره، ويمكن لمحادثات تيليجرام الصوتية أن تضم عدداً كبيراً في المستخدمين في وقت واحد.

مقارنة الاستخدام بين تيليجرام و سيجنال:

ويختلف الاستخدام كثيراً بين تيليجرام و سيجنال، وهذا لأن سيجنال تركز على حماية الخصوصية فقط دون أي مميزات إضافية على عكس تيليجرام.

وتستخدم تيليجرام خواص متنوعة ومختلفة لتسهيل استخدامه وجعل التجربة ممتعة قليلاً، ويمكنك في تيليجرام تغيير خط المحادثة ولونها بالإضافة لاحتوائه على الكثير من الرموز التعبيرية والتي يمكنك إضافة المزيد لها.

وتدعم تيليجرام إرسال الملفات مهما كان حجمها، ولهذا يفضله الكثيرون في مشاركة الملفات والصور تحديداً.

ولا توفر منصة سيجنال كل هذه الاختيارات، ولكن الشركة تعمل على جعل تجربة استخدامه أفضل قليلاً حيث بدأت بتطبيق الرموز المتحركة في التحديث الأخير.

الحكم النهائي:

عندما يتعلق الأمر بالأمان تتفوق منصة سيجنال على جميع المنافسين، وهذا لأنها تضع كل مجهودها في تأمين المحادثات وإخفائها حتى عن المنصة نفسه، وهذا على عكس تيليجرام التي توفر هذا الاختيار ولكن فقط إذا قررت أستخدامه.

ولذا إن كنت مهتماً بالأمان في المقام الأول فإن المنصة الأنسب لاستخدامك هي سيجنال.