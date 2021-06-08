شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن إتاحة فيس تايم علي أندرويد وويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple أن FaceTime سيكون متاحًا على الويب حتى يتمكن المستخدمون من الاتصال من أجهزة Android وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

كانت خدمة مكالمات الفيديو متاحة سابقًا فقط على أجهزة iOS و Mac وفقا لما نقله موقع the verege.

وتقوم Apple بتحويل FaceTime إلى خدمة مكالمات فيديو تشبه Zoom مع هذا التحديث، سيسمح لك FaceTime أيضًا بالحصول على رابط لمكالمة مجدولة بحيث يمكنك مشاركتها مع الأشخاص مسبقًا والانضمام في الوقت المناسب.

وتعمل Apple على إنشاء مشاركة الفيديو والموسيقى في FaceTime.

ولم يتم الإعلان عن موعد الإفراج على الفور. يبدو أن ميزات الويب ستبدأ مع iOS 15 في الخريف.

أعلنت Apple عن عدد من تحديثات FaceTime الأخرى القادمة في iOS 15 أيضًا، هناك خيار جديد لعرض الشبكة وميزة عزل الصوت لتحسين جودة الصوت ودعم الصوت المكاني وخيار تعتيم الخلفية باستخدام "الوضع الرأسي".

هناك أيضًا ميزة رئيسية جديدة تسمى SharePlay، سيسمح SharePlay لمجموعة من الأشخاص بمشاهدة نفس الشيء أو الاستماع إليه في وقت واحد، تتيح لك الميزة سحب الأغاني ومقاطع الفيديو أو مشاركة شاشتك، توجد بعض الأسماء الرئيسية لدعم الميزة ، بما في ذلك Disney Plus و Hulu و HBO Max و Twitch، تدعمها Apple Music و Apple TV Plus.

وأصبحت حفلات المشاهدة الافتراضية شائعة خلال الوباء، وينتشر SharePlay بهذا الأمر، تُظهر هذه الميزة أن Apple تأمل في تحويل FaceTime إلى مساحة Hangout وليس مجرد وسيلة لإجراء مكالمات فيديو مريحة مع أقاربك.