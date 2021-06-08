شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه قارب Candela C-7 الطائر لإنقاذ مدينة "البندقية" من الأمواج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت "البندقية" فى خطر من جراء الأمواج التى تكوّنها الزوارق البخارية على طول قنواتها، مما أدى إلى تآكل أسس المبانى التاريخية وتهديدها بالانهيار، لكن قد يكون القارب الكهربائى الجديد الذى يطير فوق الماء، والذى تم تقديمه خلال عرض القارب Salone di Nautica، حلاً.

وتعد " التعرية" - وهى مشكلة تعرف باسم "موتو أوندوسو" - ناتجة عن استيقاظ القوارب ذات المحركات والحافلات المائية والعبّارات التى تتساقط على جدران المبانى على طول القنوات، إلا أنه يعمل القارب الكهربائى التابع لشركة Candela السويدية، Candela C- 7، على أسطوانات هيدروليكية يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر، أو "أجنحة" تحت الماء، ترفع الهيكل فى الهواء وتجعله يبدو وكأنه يطير فوق الماء.

وتقول Candela إن تقنيتها تقلل بشكل كبير من أضرار "moto ondoso"، وقالت ماريا رومان من كانديلا أثناء قيادتها للطائرة C- 7 فوق بحيرة فينيسيا أثناء اختبار القيادة فى عطلة نهاية الأسبوع، "إنها تطير بسرعة تقلع بحوالى 15 عقدة"، وأضافت "يحتوى القارب على خمسة مستشعرات تقرأ الماء وتتحدث إلى نظام الكمبيوتر فى القارب ويخبر نظام الكمبيوتر الرقائق بالتحرك وتتحرك 100 مرة فى الثانية، ذهابًا وإيابًا وقطريًا للحفاظ على استقرار القارب".

وقالت: "إنها مستقرة للغاية مع عدم وجود ارتطام بالأمواج وأنت تبحر على طول الطريق"، فيما تقول كانديلا إن القارب يسافر بصمت على طاقة البطارية مستخدماً القليل من الطاقة ويخلق حالة من الأمواج يقل ارتفاعها عن 5 سم، على غرار قوارب التجديف التقليدية.

كما تعمل الشركة على تاكسى مائى وعبّارة باستخدام نفس التقنية، وتأمل كانديلا أن تصبح زوارقها المائية وسيلة منتظمة للسفر عبر "البندقية"، والحد من التلوث والتعرية، وقال رومان "هذه مدينة قديمة، كلنا نحب "البندقية" وإذا استطعنا المساعدة فى إنقاذها فينبغى علينا ذلك".