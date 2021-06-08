تكنولوجيا: دعم Google Stadia سيصل إلى المزيد من أجهزة Android TV في 23 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - غالبًا ما يتم تسويق منصة Google Stadia كبديل أفضل لأجهزة الكونسول إذ انه يمكن تشغيلها على أي شاشة، فمن الممكن تشغيل الألعاب على مجموعة كبيرة من هواتف أندرويد او بثها على متصفح Chrome أيضًا.

والآن، نشرت مدونة Stadia من جوجل أخبارًا تفيد بأن خدمة بث الألعاب ستكون متاحة على أحدث جهاز Chromecast من جوجل: Chromecast مع Google TV. وعلاوةً على ذلك، ستكون منصة Stadia متوافقة مع مجموعة متنوعة من أجهزة Android TV.

فيما يلي قائمة بالأجهزة التي ستدعم Stadia بدءًا من 23 يونيو:

Chromecast مع Google TV.

أجهزة تليفزيون Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G) من Hisense.

جهاز Shield TV من إنفيديا.

جهاز Shield TV Pro من إنفيديا.

FHD Streaming Stick و UHD Streaming Device من Onn.

أجهزة 8215 و 8505 من Philips.

تلفزيونات OLED 935/805 Series Android TV.

MIBOX3 و MIBOX4 من شاومي.

إذا لم يكن جهازك الذي يعمل بنظام Android TV أو Android TV مدرجًا في القائمة، فستتمكن من الاشتراك في الوضع التجريبي من Stadia. سيتمكن المستخدمون من العثور على تطبيق Stadia في متجر Play، وبمجرد تثبيته يمكن تشغيله.

ونظرًا لأنه لا يزال قيد التطوير، فلا يمكن ضمان الاستقرار والدعم للأجهزة غير المدعومة. ستتم إضافة المزيد من الأجهزة إلى قائمة الأجهزة المدعومة خلال الأسابيع المقبلة.

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