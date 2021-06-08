تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C25s برقاقة Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme C25s رسمياً اليوم عن هاتف Realme C25s الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G85، وسعر يبدأ من 137 دولار.

يتميز هاتف Realme C25s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Realme C25s برقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيحا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

وينطلق هاتف Realme C25s بواجهة Realme UI 2.0 ونظام تشغيل Android 11، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الهندي بدءاً من غداً 9 من يونيو بسعر يبدأ من 137 دولار، أو سعر 150 دولار للنموذج الأعلى.

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