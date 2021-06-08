تكنولوجيا: مراجعتنا للعبة راتشت أند كلانك: شق طريقك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حياكم الله مع لعبة السنة اللعبة الي أعتقد أنها راح تحصد جوائز كثيرة نظرا للإبداع المقدم من سوني مع هذا الجزء الجديد ” شق طريقك” آخر جزء كان تقريبا قبل 10 سنوات! لكن هاهي اللعبة تعود لتقديم كل شيء مميز وجديد وطريقة حتى مختلفة من ناحية اللعب وأضف على ذلك استغلال الكامل لقدرات البلاي ستيشن 5 من ناحية السرعة والسلاسة وجودة اللعبة! مثلا.

ممكن تروح للإعدادات وتختار الجودة الي تبيها من الأداء إلى السلاسة إلى الأداء العالي واستغلال نقطة إنعكاسات والضلال ! عموما خلونا نرجع للعبة.

اللعبة مرتبطة بجزء الي يرجع فيه الدكتور ” د.نيفيريوس” ولي يخطط عدد من الإجندة الشريرة من ضمنها إمكانية أو نجاح سرقة Dimensionator وبالتالي يؤدي الموضوع إلى مشاكل مالها أول ولا آخر مع العالم ” أغششك؟ الدمار! “

المثير في الموضوع وأنت قاعد تلعب راح تلاحظ استفادة كاملة حتى مع يد البلاي ستيشن 5 أقصد DualSense ولي راح تكتشف مدى التفاعل الرهيب! مع كل جزئية في اللعبة والتنقل مع العوالم والتنقل مابين الطريقة القتالية والقفز وغيرها! التفاعل خل عنك والله ياهو رهيب!

صحيح نسيت ما أقول تتذكرون راتشيت و كلانك؟ أوك مو هم الوحيدين في اللعب! راح يكون في شخصيات جديدة مثلا Rivet و أيضا راح يكون في شخصيات قديمة راح ترجع مثلا تاجرة الأسلحة Mrs. Zurkon.

وعلى سيرة الشخصيات كل ماتغوص في اللعب راح يكون في تبدال في اللعب مابين العديد من الشخصيات فبالتالي راح تستمع باللعب وهذا بالضبط الي عجبنا أن كل شخصية تستلمها راح يكون لها طابع تفاعلي مستقل وطريقة اللعب مع كل شخصية تملك أدوات مختلفة بأسلحة مختلفة سواء كانت القديمة أو الجديدة وراح تلاحظ برضوه إمكانيات كبيرة لتطوير الأسلحة وراح تلاحظ أيضاً أن القتال راح يكون مو على الأرض أيضا الموضوع راح ينتقل جوّا!

وعجبني قد أيش هالتنوع في اللعب بحيث ماحسيت أنه في ملل في الموضوع نهائيّا في تنوع في تحديات وحتى في ألغاز وعلى فكرة حتى لو انتهيت من اللعب راح يكون في برضوه تحدي أكبر غير عن النمط الي لعبت فيه اللعبة وراح تحتفظ لا تخاف بالكثير من العناصر؟

أعيد وأكرر أنه المؤثرات البصرية راح تكون مذهلة وراح يكون الإنتقال سريع وأيضا مع يد التحكم ونظام Haptic Feedback بيكون شيء ممتاز والسبب طبعا البلاي ستيشن 5 ولو عندك سماعة برضوه تستغل قدرات الصوتية ثلاثية الأبعاد فراح تدخلك في عالم ثاني!

النقطة الأخيرة أنه اللعبة ممتعة ولكن كيف كانت الدبلجة باللغة العربية ؟ أولا شكرا بلاي ستيشن ! اهتمامك يدلّ على محبتكم لنا وأرى أن الدبلجة كانت ممتازة.

هل أنصح؟ أكيد خذها وأنت مغمض! راح تستمتع وتنبسط!

0.00 إبداع جديد في لعبة راتشت أند كلانك من خلال جزء "شق طريقك" الذي يعمل على إستغلال قدرات البلاي ستيشن 5 بشكل كامل 9.5/10 الإيجابيات استغلال كامل لقدرات PS5

دبلجة عربية ممتازة

تفاعل مذهل لأحداث اللعبة مع DualSense

مؤثرات بصرية مذهلة

شخصيات جديدة في اللعبة

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