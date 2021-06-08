Maverick من فورد تعمل بمحرك هجين وشبكة LTE مدمجة

دبي - يزن راشد - بعد استعراض سيارتها F-150 Hybrid و Mustang Mach-E و F-150 Lightning الكهربائية، فإن أحدث إضافة كهربائية لشركة فورد إلى مجموعتها هي سيارة بيك آب Maverick.

ومن المقرر طرحها للبيع في وقت لاحق من هذا العام مع MSRP أساسي بقيمة 19995 دولار.

وتدعي فورد أن Maverick هي أول شاحنة بيك آب تأتي بشكل قياسي مع مجموعة نقل الحركة الهجينة.

وأعلنت شركة فورد عن عودة الاسم الأسبوع الماضي، حيث تم استخدامه في السبعينيات لسيارة كوبيه سيدان ذات كفاءة في استهلاك الوقود.

وتتضمن شاحنة البيك آب محرك بسعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات مقترنًا بأول محرك كهربائي مصمم داخليًا من فورد.

وهناك وحدة بطارية بقدرة 94 كيلو واط تقدم 191 حصانًا للعجلتين الأماميتين فقط.

وفي حين أن هذا الإعداد غير متوقع لسيارة بيك آب، فإن فورد تروج لها باعتبارها وسيلة للأشخاص الذين لم يعرفوا أنهم بحاجة إلى شاحنة بيك آب، وربما كانوا يبحثون سابقًا عن سيارة سيدان أو كروس أوفر.

وتستهدف الشاحنة تصنيف استهلاك وقود يقدر بـ 15 كيلومتر باللتر الواحد من وكالة حماية البيئة، مما يمنحها 800 كيلومتر من المدى عبر خزان واحد سعة 52 لتر من الوقود.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعرفون أنهم بحاجة إلى شاحنة بيك آب ويريدون قدرة سحب أكثر من الإعداد الهجين 2WD وناقل الحركة eCVT، فإن هناك إصدار اختياري لمحرك الوقود متاح.

ويحتوي إصدار الوقود على محرك EcoBoost سعة 250 حصانًا بسعة 2.0 لتر. وهو مزود بشاحن توربيني أسفل غطاء المحرك وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات. مع خيارات لإضافة دفع رباعي. بالإضافة إلى مجموعات القطر أو الطرق الوعرة المتخصصة.

وتحتوي النسخة الهجينة على حمولة قياسية تبلغ 680 كيلوجرام ومساحة كافية لسحب مركبة ATV قياسية، وقدرة سحب تبلغ 900 كيلوجرام. وتقول فورد: إن هذه القدرة كافية لسحب زوج من الزلاجات النفاثة أو مقطورة قافلة صغيرة الحجم منبثقة.

ويمكن لنسخة الوقود المزودة بحزمة القطر سحب ما يصل إلى 1820 كيلوجرام.

فورد تواصل الدفع نحو الكهرباء:

إلى جانب المحرك الهجين، تأتي Maverick بشكل قياسي مع شاشة تعمل باللمس بقياس 8 إنشات في الكونسول الوسطي المتوافق مع Android Auto و Apple CarPlay.

بالإضافة إلى ذلك هناك FordPass Connect. وهو اتصال 4G LTE يمكنه عرض نقطة اتصال شبكة لاسلكية WiFi لما يصل إلى 10 أجهزة مع توفر العديد من خطط البيانات.

ويتوفر عدد من أدوات المساعدة على القيادة بشكل قياسي. ولكن أشياء مثل مثبت السرعة وميزات مساعد Co-Pilot 360 من فورد، مثل التمركز في الممر واكتشاف النقاط العمياء، هي إضافات اختيارية.

وإلى جانب العجلات الفولاذية، يحتوي نموذج XL الأساسي على نقطتي طاقة بجهد 12 فولط. ويمكن أن تضيف الخيارات المتاحة منفذين كهربائيين بقوة 400 واط للأدوات أو الترفيه.

وهناك نموذج Lariat الذي يضيف ميزات مثل Sync 3 ونظام صوت B&O بثمانية مكبرات صوت مع مضخم صوت ولوحة شحن لاسلكية وتحكم مناخي ثنائي المنطقة والمزيد.

ويبلغ سعر نموذج XLT المتوسط ​​المدى 23775 دولار. بينما يبلغ سعر Lariat نحو 26985 دولار. وهناك إصدار First Edition مقابل 33680 دولار.

وتحاول فورد إبراز القوة الهجينة، التي تشير الشركة إلى أنها تجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من هوندا سيفيك.

وإذا كنت ترغب في شيء يستخدم كمية أقل من الوقود ولكنه ليس سيارة كهربائية كاملة. فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة على Maverick عندما تصل إلى الشوارع هذا الخريف.