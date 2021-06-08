أفضل التطبيقات لعمل ملصقات واتساب خاصة بك

دبي - يزن راشد - يستخدم الكثيرون ملصقات واتساب اب لنقل المشاعر التي لا تستطيع وصفها بالكتابة، وهي طريقة لإضافة المرح على محادثاتك وتغييرها بدلاً من الرموز التعبيرية المعتادة.

يمكنك تثبيت حزمات الملصقات المتوفر عبر واتساب مجاناً أو تلك المدفوعة، ولكنك تستطيع أيضاً عمل ملصقات Stickers خاصة بك ومشاركتها مع أصدقائك.

ويتم استخدام الملصقات الخاصة كثيراً بين الأصدقاء وهي فالعادة ترمز للحظات خاصة بينهم، وقد تكون أيضاً مشاهد أو Meme مشهور على الانترنت وهي كما قلنا تزيد المتعة والتفاعل عبر المحادثة.

إقرأ أيضاً: أفضل طريقة لتشغيل واتساب ويب أو تحميل واتساب على الحاسب

يمكنك عمل الملصقات الخاصة بك بسهولة وسيساعدك الموضوع الذي قدمناه سابقاً في هذا كيف يمكنك إنشاء ملصقات واتساب خاصة بك وإضافتها للتطبيق

والآن إليكم أفضل التطبيقات لعمل الملصقات على واتساب:

تطبيق Sticker Maker:

يعتبر هذا التطبيق أشهر تطبيق انشاء ملصقات واتساب، وهذا لأنه يقدم مجموعة كبيرة من المميزات التي تسمح لك بالتعديل على الملصق وتخصيصه كما ترغب.

يمكنك عمل أكثر من ملصق معاً من خلال هذا التطبيق وإضافته في حزمة تضم حتى 30 ملصق مختلف.

يمتلك البرنامج مجموعة من الخواص المختلفة للتعديل على الملصقات وانشاءها مثل خاصية Cutout التي تسمح لك بتحديد جزء معين من الصورة وحذف خلفيتها.

يمكنك استخدام التطبيق مجاناً، وهو يمتلك نسخة مدفوعة تقدم مميزات أكثر.

تستطيع تحميل التطبيق مجاناً على الاندرويد | IOS .

تطبيق Sticker Studio:

يسمح لك هذا التطبيق بعمل Stickers تستخدم مع واتساب أو لوحة مفاتيح جوجل إن كنت ترغب.

تستطيع استخدام البرنامج بكامل مميزاته مجاناً، وهو يضم مجموعة مدفوعة من المميزات، ولكن لن تحتاجها فالنسخة المجانية جيدة.

يمكنك عمل ملصقات واتساب من خلال التقاط صورة مباشرةً بكاميرا الهاتف وإضافة أي نص ترغب فيه على هذه الصورة.

تستطيع تحميل التطبيق مجاناً على الاندرويد.

تطبيق Stickify لعمل ملصقات واتساب :

يمتاز هذا التطبيق بتشكيلة واسعة من التأثيرات والإضافات التي يمكنك استخدامها على ملصقات لجعلها مميزة. يمكنك إضافة ملصقات واتساب معدة مسبقاً على صورك وتحويلها إلي ملصق جديد تماماً.

يدعم التطبيق أيضاً مختلف اللغات لإضافة النصوص على الملصقات، ويمكنك استخدام التطبيق في إزالة الخلفية من الصورة بضغطة زر واحدة سهلة.

يمكنك عمل حزمة ملصقات تضم حتى 30 ملصق ومشاركتها مجاناً.

تستطيع تحميل التطبيق مجاناً على الاندرويد | IOS .

تطبيق Sticker.ly :

يستخدم أكثر من مليون شخص هذا التطبيق، وهو يدعم جميع هواتف الاندرويد والايفون لذا يمكنك الاعتماد عليه دائماً.

ويمتاز التطبيق بوجود مجتمع كبير يقوم بمشاركة ملصقات واتساب التي يعملون عليها. هذا يجعله مليئاً بحزم الملصقات التي يمكنك تثبيتها على هاتفك.

وكما يضم التطبيق مكتبة واسعة من الصور وملفات الفيديو التي يمكنك استخدامها كما ترغب في ملصقات الخاصة، وهذا يعني أنك لن تحتاج لاستخدام الصور الخاصة بك إن لم تكن ترغب في ذلك.

تستطيع تحميل التطبيق مجاناً على الاندرويد | IOS .

تطبيق Line Creator Studio لعمل ملصقات واتساب وبيعها:

يمكنك كسب الأموال من خلال هذا التطبيق عن طريق بيع ملصقات واتساب الخاصة بك والتي تعمل عليها.

ويتيح لك التطبيق مساحة لرسم الملصقات كما ترغب أو إنشائها من خلال الاضافات والملفات المتاحة على هاتفك. بعد أن تنتهي من عمل حزمة الملصقات الخاصة بك يمكنك بيعها بسهولة عبر التطبيق لكسب الأموال.

يستطيع التطبيق عمل الملصقات بشكل تلقائي أيضاً دون أي تدخل منك. ستحتاج الى إدخال الصورة وترك التطبيق يقوم بالباقي.

تستطيع تحميل التطبيق مجاناً على الاندرويد | IOS .