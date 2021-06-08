جوجل تجلب ستاديا إلى أحدث أجهزة كروم كاست

دبي - يزن راشد - تعمل شركة جوجل على توسيع نطاق توفر خدمة بث الألعاب ستاديا Stadia إلى المزيد من أجهزة التلفزيون وأجهزة البث في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم تدعم جوجل خدمة ستاديا سوى عبر الويب والهواتف والأجهزة اللوحية و Chromecast Ultra حتى الآن.

وتم إطلاق ستاديا بخيار واحد للتشغيل عبر التلفزيون عبر جهاز Chromecast Ultra، الذي تم تجميعه مع ذراع التحكم في حزمة Stadia Premiere بقيمة 100 دولار.

ولا تزال الحزمة معروضة للبيع. ولكن تم إيقاف Chromecast Ultra كمنتج مستقل في شهر سبتمبر 2020.

ويتم إطلاق الإصدار الأول من ستاديا عبر Chromecast with Google TV في 23 يونيو، أي بعد أكثر من ثمانية أشهر من إطلاق الجهاز دون دعم ستاديا الرسمي.

وإلى جانب Chromecast with Google TV، تتوفر ستاديا أيضًا عبر عدد من أجهزة Android TV في 23 يونيو. ولا يتم دعم كل جهاز Android TV. ولكن أجهزة Shield TV من إنفيديا وضعت في القائمة.

جوجل توسع نطاق ستاديا:

تتمثل إحدى نقاط البيع الكبيرة لخدمات الألعاب السحابية مثل ستاديا في أنه بالنظر إلى أن لعبتك يتم بثها عبر الإنترنت، فإن متطلبات الأجهزة الخاصة بالألعاب ذات الرسوم البيانية المكثفة لم تعد سارية.

وإليك قائمة الدعم الرسمية:

Chromecast with Google TV.

أجهزة تلفزيون Hisense الذكية بنظام أندرويد (U7G ، U8G ، U9G).

Nvidia Shield TV.

Nvidia Shield TV Pro.

Onn FHD Streaming Stick وجهاز بث UHD.

تلفزيونات فيليبس 8215 و 8505 و OLED 935/805 Series Android TV.

MIBOX3 و MIBOX4 من شاومي.

وإذا كنت لا ترى جهاز Android TV مدرجًا، فربما لا يزال بإمكانك تشغيل ستاديا. ويمكنك الاشتراك في الدعم التجريبي لتشغيل ستاديا عن طريق تثبيت تطبيق ستاديا من متجر جوجل بلاي والضغط على متابعة عبر شاشة الاشتراك.

وتحتاج أجهزة Android TV إلى ذراع تحكم عبر البلوتوث متوافقة أو ذراع تحكم ستاديا الخاصة بشركة جوجل لتشغيل ستاديا.

ويعد وصول ستاديا إلى المزيد من الأجهزة خطوة مطلوبة بشدة لمنصة بث الألعاب. وكلما زادت إمكانية الوصول إلى ستاديا، زاد احتمال أن يستخدمها اللاعبون.

ويعتبر جلب المنصة إلى المزيد من الأجهزة التي لا تمتلك الجاذبية لتشغيل الألعاب الرائجة محليًا خطوة إيجابية بالنسبة إلى ستاديا واللاعبين المحتملين الذين لا يمتلكون منصة حديثة أو حاسوب مخصص للألعاب.