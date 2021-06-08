آبل تطلق نظاراتها الذكية في عام 2022

دبي - يزن راشد - يتوقع المحلل الشهير مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo في مذكرة بحثية جديدة أن تطلق شركة آبل نظارة الواقع المعزز في الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن تكون هذه أداة تطوير ونقطة انطلاق نحو نظارات آبل.

وتركز المذكرة البحثية على آفاق المورد الرئيسي لشركة آبل Genius Electronic Optical. وتلاحظ أن الشركة تستفيد من عدد من منتجات الواقع المعزز والافتراضي القادمة من أمثال فيسبوك وسوني وآبل.

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وقال: نتوقع أن تقوم آبل بإطلاق أجهزة AR HMD في الربع الثاني من عام 2022. ويوفر الجهاز تجربة الواقع المعزز الشفافة. ولذلك هناك حاجة أيضًا إلى العدسة. كما أن Genius هي أيضًا المورد الرئيسي.

وترددت شائعات عن أن آبل تطور نظارات للرأس مرتبطة بالواقع المعزز بقيادة جهاز الواقع المختلط الأولي الذي ترددت شائعات أنه قد يتم إطلاقه في عام 2021 أو 2022. ويشاع أن هناك نظارات واقع معزز أكثر أناقة، ربما تصدر نحو عام 2025.

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وفي الآونة الأخيرة في شهر يناير، كان كو يتوقع ظهور نظارة الواقع المعزز الأولية من آبل في وقت ما في عام 2021. ولكن بحلول شهر مارس، دفع توقعاته إلى منتصف عام 2022، بما يتماشى مع تقرير اليوم.

وأشار مارك جورمان من وكالة بلومبرج أيضًا في شهر مارس إلى أن الإعلان عن نظارة الرأس يمكن أن يأتي في الأشهر العديدة المقبلة. ولكن لم يكن هناك أي مؤشر على مثل هذا الإعلان. وكان الخطاب الرئيسي لمؤتمر WWDC فرصة رئيسية.

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آبل والواقع المعزز:

وقد يكون بعض عدم اليقين بشأن التوقيت مرتبطًا بفجوة طويلة محتملة بين الإعلان عن نظارة الرأس للواقع المعزز وإطلاقها.

وبصفتها منصة جديدة لشركة آبل، فقد ترغب الشركة في الإعلان عنها قبل عدة أشهر من إطلاق أي منتج لمنح المطورين الوقت للاستعداد.

ومع ذلك، فقد أشارت التقارير إلى أن أول نظارة رأس للواقع المعزز من آبل ستكون باهظة الثمن وتمثل جهازًا متطورًا يستهدف المطورين بشكل كبير وليس الجمهور.

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ويتطرق تقرير كو اليوم عن Genius Electronic Optical أيضًا إلى إنتاج آيفون 13، مشيرًا إلى أنه يبدو أن Genius ستكون المورد الحصري لعدسات الكاميرا ذات الزاوية العريضة والكاميرا المقربة لمجموعة ‌آيفون 13 القادمة، على الأقل حتى نهاية هذا الشهر.

ويُقال: إن مورد آبل الآخر لهذه المكونات، Largan، فشل في تلبية متطلباتها. وطلبت الشركة منه إيقاف شحنات المكونات مؤقتًا.

ويعتقد كو أن Genius ستكون مسؤولة في النهاية عن ما بين 65 و 70 في المئة من شحنات مكونات العدسة هذه. ارتفاعًا من إجماع السوق على حصة بين 40 و 50 في المئة.

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