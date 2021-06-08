عاجل .. انقطاع يصيب مجموعة من المواقع الإلكترونية

دبي - يزن راشد - تعطلت المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. بما في ذلك المواقع الإخبارية الرئيسية وصفحة الحكومة البريطانية، بشكل مؤقت خلال انقطاع كبير اليوم الثلاثاء.

وقال Fastly، مقدم خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية: إنه بدأ التحقيق بالمشكلة في نحو الساعة 5:58 صباحًا بالتوقيت الشرقي عبر صفحة الحالة الخاصة به.

وقدمت الشركة، وهي شبكة توزيع محتوى تستخدمها مئات المواقع الإلكترونية، تحديثًا بعد ساعة.

وقال Fastly: تم تطبيق الإصلاح. وقد يواجه العملاء عبئًا أصليًا متزايدًا مع عودة الخدمات العالمية. ولم يتضح على الفور سبب الانقطاع الهائل.

وتوقفت العديد من المنافذ الإخبارية وأصبحت في وضع عدم الاتصال. بما في ذلك بي بي سي وبلومبيرج نيوز وسي إن إن وفاينانشيال تايمز والجارديان ونيويورك تايمز وذا فيرج.

كما تأثرت مواقع الويب الأخرى، مثل ريديت وبينتيريست وتويتش بالانقطاع.

ولم يكن موقع أمازون للبيع بالتجزئة وموقع حكومة المملكة المتحدة يعملان في مرحلة ما أيضًا.



ويعتبر توقف موقع حكومة المملكة المتحدة خطيرًا لأنه يمنح القراصنة فرصة لملء الفراغ بسرعة وجمع المعلومات لعمليات الاحتيال.

وقالت صحيفة الغارديان: يتأثر موقع وتطبيق الغارديان حاليًا بانقطاع أكبر للإنترنت. ويعودان في أقرب وقت ممكن.

ويبدو أن العديد من المواقع، بما في ذلك نيويورك تايمز وسي إن إن والغارديان، قد عادت إلى العمل بعد نحو ساعة من تعطيلها مؤقتًا.

ومن المحتمل أن يلفت الانقطاع الانتباه إلى مدى مركزية الإنترنت اللامركزي. وهو تذكير عندما ضربت هجمات طلب الفدية البنية التحتية الحيوية حول العالم.

ويساعد Fastly في تحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. ويوفر خدمات أخرى لمواقع وتطبيقات ومنصات الإنترنت. بما في ذلك شبكة خادم عالمية كبيرة.

توقف المواقع الإلكترونية:

تحدث الانقطاعات الرئيسية لمواقع الويب والتطبيقات من وقت لآخر. وعادة لا تستمر لفترة طويلة.

وتم تصميم مزودي خدمة الإنترنت وشبكات توصيل المحتوى وخدمات الاستضافة الأخرى مع شبكة عالمية من خوادم النسخ الاحتياطي المصممة لتقليل الاضطرابات عندما تسوء الأمور.

وفي شهر أغسطس 2020، كانت شركة CenturyLink، وهي مزود خدمة الإنترنت الذي من المفترض أن يحافظ على تشغيل المواقع الإلكترونية، متوقفة عن العمل في الجزء الأكبر من اليوم.

ويعني هذا أن Cloudflare و Hulu و PlayStation Network و Xbox Live و Feedly و Discord وعشرات الخدمات الأخرى أبلغت عن مشاكل في الاتصال.

وعندما تعطلت Cloudflare – شبكة توصيل محتوى مثل Fastly – توقفت عشرات المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت معها.