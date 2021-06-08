شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 15.. الميزات الجديدة القادمة إلى هاتفك الأيفون خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مساء أمس خلال فعاليات مؤتمر المطورين العالمى (WWDC) لهذا العام عن نظام التشغيل iOS 15، حيث من المقرر أن يصل هذا النظام فى الخريف، وهو الإصدار التالى من نظام تشغيل أيفون الذى يجلب معه العديد من الميزات الجديدة.

ولعل أكبر تحديث فى iOS 15 قادم إلى FaceTime وذلك لمنافسة العديد من التطبيقات مثل " Teams و Zoom " الذين ظهرا فى أعقاب فيروس كورونا، وسيبدو الآن ويشبه إلى حد كبير تلك الأنظمة الأساسية.

وسيتمكن مستخدمو FaceTime من جدولة المكالمات لأول مرة، ومشاركة الروابط للانضمام إلى التجمعات الافتراضية، والروابط التى ستمكّن مستخدمى Android و Windows من الانضمام إلى مكالمات FaceTime عبر مستعرض ويب - مرة أخرى أولاً.

أما التغيير الكبير الآخر هو شيء تسميه Apple "التركيز" أو Focus، حيث يأخذ هذا ميزة عدم الإزعاج ويسمح للمستخدمين بتخصيصها بشكل أكبر، مع سمات التركيز الجديدة التى تحظر الإشعارات من الأصدقاء والعائلة عند التبديل إلى وضع العمل، أو تغلق الملاحظات من الزملاء عندما يريد المستخدم قضاء وقت ممتع مع أحبائه .

كما تم إلغاء تاريخ الإشعارات باستخدام أداة "الملخص" الجديدة، والتى ستجمع تنبيهات معينة أقل إلحاحًا معًا كمجموعة ويمكن جدولتها لتلقيها عندما يكون لديك المزيد من الوقت لتصفحها، كما تم توسع تطبيق Wallet ليشمل الآن مفاتيح غرف المنزل والفندق، بالإضافة إلى تصاريح الدخول إلى المكتب لأول مرة، بحيث يمكن للمستخدمين النقر باستخدام أيفون الخاص بهم للدخول.

ويساعد iOS 15 المستخدمين على البقاء على اتصال أثناء مشاركة التجارب فى الوقت الفعلي، ويمنحهم أدوات جديدة للمساعدة فى تقليل الإلهاء والعثور على التركيز، ويستخدم الذكاء لتحسين تجربة الصور، ومع الترقيات الضخمة للخرائط، يجلب طرقًا جديدة لاستكشاف العالم.