ميزات مدهشة لتحديث آيفون الجديد.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 04:09 مساءً - يبدو أن عشاق هواتف آيفون على موعد من التحديثات الجديدة والمدهشة، حيث كشفت شركة آبل، الاثنين، النقاب عن تحديث برنامج iOS 15، والذي يقدم تحسينات على خاصية فيس تايم والخرائط وتطبيق الطقس والرسائل والمحفظة، وغير ذلك من الخصائص التي تم تضمينها في التحديث الأخير.

وتم الإعلان عن التحديث في مؤتمر المطورين السنوي لشركة آبل، والذي يُعقد للعام الثاني على التوالي، ويستمر حتى 11 يونيو.

ومن المحتمل أن يتم إصدار هذا التحديث خلال الخريف المقبل.

صوت محيطي

أعلنت شركة آبل في الخريف الماضي عن تقديم نظام صوتي من النوع المحيطي، وهذه الميزة قادمة بالفعل الآن إلى آيفون، وفق موقع الشركة.

تشعرك هذه الميزة لدى حديثك مثلا مع أحد أصدقائك أو عائلتك عبر الهاتف، أنهم في نفس الغرفة معك.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آيفون ، إن تقنية التعرف على وجهك في فيس تايم ستستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي للتخلص من ضوضاء الخلفية وعزل صوتك “بحيث يكون واضحًا تمامًا”.

عرض جديد للأيقونات

وسيضم التحديث أيضا طريقة عرض جديدة للشبكة لإظهار جميع أيقونات أصدقائك وعائلتك، وستضيف آبل الوضع الرأسي إلى تطبيق دردشة الفيديو، وهي خلفية ضبابية مستوحاة من وظيفة الكاميرا.

جدولة المكالمات

كما ستسمح لك روابط فيس تايم من آبل بجدولة المكالمات مع الأشخاص، وستكون قادرا على إرسال رابط الدعوة إلى الأشخاص عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وهذه الخاصية ليست مقتصرة فقط على أجهزة آيفون، وفق كريغ فيديريغيالذي كشف أنك ستتمكن من استخدامها مع أصدقائك الذين لديهم هواتف أندرويد.

وسيتم تشفيرتلك المكالمات من طرف إلى طرف.

“شير بلاي”

وأخيرًا ، ستطرح آبل ميزة تسمى “شير بلاي” SharePlay ، والتي ستتيح لك إجراء مكالمة فيس تايم أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم على هاتفك.

وقالت آبل إنها تعمل بالفعل مع كل من “ديزني بلاس” (Disney +) و”هولو” (Hulu) و”آيتش بي أو ماكس” (HBO Max) لدعم هذه الميزة.