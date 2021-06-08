تكنولوجيا: Realme تحدد 15 من يونيو لإطلاق Realme GT 5G في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 15 من يونيو الجاري لإطلاق هاتف Realme GT 5G في الأسواق العالمية.

نشرت Realme إعلان تشويقي لحدث جديد ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقدم هاتف Realme GT 5G المميز بمعالج Snapdragon 888 للأسواق العالمية، على أن يتم بث الحدث على شبكة اليوتيوب.

ولقد كشفت Realme مؤخراً عن السعر الذي ينطلق به هاتف Realme GT 5G، والذي يبدأ من 550 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر مع هذا المستوى في التسعير أن يكون هاتف Realme GT 5G أحد الإصدارات المميزة بمعالج Snapdragon 888 وتكلفة منخفضة في السوق الأوروبي.

يذكر أن شركة Realme تخطط أيضاً لإطلاق مجموعة من الأجهزة الذكية خلال الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي قريباً.

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