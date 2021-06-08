بعد توقف مفاجئ.. 'فاستلي' تعلن عودة خدماتها للمواقع العالمية

وقالت الشركة، في تحديث، إنه "تم تحديد المشكلة وإصلاحها".

وأضافت أن العملاء قد يواجهون عبئا زائدا في التحميل مع عودة الخدمات حول العالم.

ومن بين المواقع التي تعطلت اليوم موقع الحكومة البريطانية ومواقع "سي.إن.إن" و"بي.بي.سي" وبلومبرج وصحف الجارديان ونيويورك تايمز وفاينانشال تايمز ولوموند.



وتشغل "فاستلي" شبكة لتوصيل المحتوى تقوم بدفع البيانات بسرعة عبر الإنترنت حتى تتمكن الشركات من مساعدة المستخدمين على التسوق الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو على التطبيقات والمواقع الإلكترونية.