شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الإعلان عن نظام التشغيل iPad OS 15.. كل ما تحتاج معرفته عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين WWDC 2021، أعلنت شركة أبل عن نظام تشغيل جديد لأجهزة iPad، حيث أطلقت الشركة iPadOS 15، إذ عرضت الشركة جميع الميزات الجديدة التى سيحصل عليها مستخدمو أبل iPad قريبًا.

ويأتى iPadOS 15 بشاشة رئيسية قابلة للتخصيص ومرونة من حيث وضع الأدوات، كما أتاحت أبل أيضًا مكتبة التطبيقات من iOS 14 إلى iPad، وتمامًا مثل أيفون، سيتمكن مستخدمو iPad من الحصول على شاشة رئيسية خالية من الفوضى.

أما ميزة أخرى فى iPadOS 15 هى التحسينات من حيث تعدد المهام، والتى ستسمح لمستخدمى iPad بالتبديل بين ملء الشاشة و Split View و Slide Over بمساعدة أيقونات جديدة، كما تضيف أبل أيضًا ميزة "رف" جديدة تتيح لمستخدمى iPad الوصول إلى جميع النوافذ المفتوحة لأى تطبيق معين، وبالإضافة إلى ميزات تعدد المهام فى iPad، يتم دعم اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة.

وفى تطبيق Notes، سيتمكن مستخدمو iPad من ذكر الأشخاص وإرسال إشعار إليهم. تضيف أبل أيضًا ميزة Quick Notes جديدة تتيح لمستخدمى iPad إنشاء ملاحظات من أى تطبيق، ومع iPadOS، تضيف أبل دعم SharePlay على FaceTime.

وسيمكن ذلك مستخدمى أبل من الاستماع إلى الأغانى مع أبل Music أو مشاهدة العروض أو الأفلام المتزامنة أو مشاركة الشاشات لعرض التطبيقات معًا، وأثناء استخدام SharePlay، يمكن لأى شخص اللعب أو الإيقاف المؤقت أو القفز إلى الأمام.

تعمل أبل أيضًا على تحسين تطبيق Safari من خلال تحسينات مثل تصميم علامة تبويب جديد يأخذ لون صفحة الويب ويجمع بين علامات التبويب وشريط الأدوات وحقل البحث فى تصميم واحد مضغوط. يأتى التطبيق أيضًا مع مجموعات علامات التبويب التى تحفظ علامات التبويب وتديرها.

وسيتوفر إصدار تجريبى عام لمستخدمى iPadOS الشهر المقبل، فيما سيتم طرح iPadOS 15 لمستخدمى iPad mini 4 والإصدارات الأحدث، و iPad Air 2 والإصدارات الأحدث، والجيل الخامس من iPad والإصدارات الأحدث، وجميع طرازات iPad Pro.