شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 % من الهواتف الذكية ستدعم شبكات 5G بحلول نهاية عام 2022 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد يوم الاثنين أنه من المرجح أن يستمر متوسط ​​أسعار البيع (ASP) فى الانخفاض بأرقام مزدوجة فى المستقبل القريب، فمن المتوقع أن يدعم هاتف واحد من كل هاتفين ذكيين يتم بيعهما على مستوى العالم شبكة الجيل الخامس بحلول نهاية عام 2022.

وفى الربع الأول من عام 2021، فى غضون عام واحد فقط بعد إطلاق أول شبكة 5G تجارية فى العالم، تم دعم ما يقرب من واحد من كل ثلاثة هواتف ذكية تم بيعها فى جميع أنحاء العالم بواسطة 5G، وكانت الأسواق المتقدمة تدفع تبنى الجيل الخامس.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا مع بدء المزيد من الأسواق الناشئة فى إطلاق خدمات 5G التجارية، وفقًا لورقة بحثية صادرة عن العلامة التجارية للهواتف الذكية realme و Counterpoint Research، وفى عام 2020، شكلت هواتف 5G فى قطاعات الأسعار المنخفضة إلى المتوسطة ما يقرب من 40% من جميع أجهزة 5G المباعة.