أبرز ما كشفته آبل في اليوم الأول لمؤتمرها السنوي للمطورين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - أسدل الستار عن اليوم الأول لمؤتمر آبل للمطورين (WWDC) لعام 2021 والذي انعقد عبر الإنترنت حيث عرضت آبل أحدث التحسينات على أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، حيث كشفت عملاقة التكنولوجيا عن كافة تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بها كما أعلنت عن بعض التحديثات لـ”سيري” وسماعات إيربودز.

في هذا المقال سنستعرض معكم أبرز ما تم الإعلان عنه في مؤتمر آبل السنوي للمطورين في نسخة هذا العام 2021.

نظام التشغيل “آي أو إس 15” (iOS 15)

كشفت آبل عن نظام التشغيل المنتظر للآيفون “آي أو إس 15″، والذي ضم العديد من الإصلاحات والتحسينات والميزات الجديدة مثل مكالمات فيس تايم بشكل جديد وتحسينات في الرسائل وإشعارات رائعة، إلى جانب جلب النص المباشر من الصور والبحث الصوتي في سفاري وإمكانية مشاركة البيانات الصحية مع سائر أفراد العائلة والبحث والعثور على إيربودز على غرار إيرتاج والكثير من الميزات الأخرى.

نظام التشغيل “آيباد أو إس 15” (iPadOS 15)

قامت آبل بفصل نظامي التشغيل “آي أو إس” و”آيباد أو إس” قبل بضع سنوات وسيحصل “آيباد أو إس” هذا العام على عدد من الميزات الجديدة التي تجعله أكثر إنتاجية في مجال العمل وقدرة على أداء عدة مهام في الوقت نفسه.

كما أن الميزات التي يمتلكها نظام التشغيل للآيباد أصبحت متوافقة مع أجهزة الآيفون، كما سيتمتع الآيباد بقدرة الآيفون على إضافة أدوات على الشاشة الرئيسية والوصول إلى تطبيق الترجمة ومكتبة التطبيقات على الآيباد حيث يمكن الوصول إليها مباشرة من الرئيسية.

نظام التشغيل “ماك أو إس مونتيري” ( macOS Monterey)

وأعلنت آبل عن نظام التشغيل الجديد لأجهزة الماك والذي سيضم كافة الميزات الجديدة التي كشفت عنها مع نظام التشغيل الخاص بأجهزة الآيفون، وسوف تشمل تلك الميزات خدمة “شار بلاي” (Share Play) لمشاركة المحتوى المرئي والمسموع مع الآخرين من خلال “فيس تايم” للمشاهدة أو الاستماع سويا.

نظام التشغيل “آي أو إس 15” (iOS 15)

كشفت آبل عن نظام التشغيل المنتظر للآيفون “آي أو إس 15″، والذي ضم العديد من الإصلاحات والتحسينات والميزات الجديدة مثل مكالمات فيس تايم بشكل جديد وتحسينات في الرسائل وإشعارات رائعة، إلى جانب جلب النص المباشر من الصور والبحث الصوتي في سفاري وإمكانية مشاركة البيانات الصحية مع سائر أفراد العائلة والبحث والعثور على إيربودز على غرار إيرتاج والكثير من الميزات الأخرى.

نظام التشغيل “آيباد أو إس 15” (iPadOS 15)

قامت آبل بفصل نظامي التشغيل “آي أو إس” و”آيباد أو إس” قبل بضع سنوات وسيحصل “آيباد أو إس” هذا العام على عدد من الميزات الجديدة التي تجعله أكثر إنتاجية في مجال العمل وقدرة على أداء عدة مهام في الوقت نفسه.

كما أن الميزات التي يمتلكها نظام التشغيل للآيباد أصبحت متوافقة مع أجهزة الآيفون، كما سيتمتع الآيباد بقدرة الآيفون على إضافة أدوات على الشاشة الرئيسية والوصول إلى تطبيق الترجمة ومكتبة التطبيقات على الآيباد حيث يمكن الوصول إليها مباشرة من الرئيسية.

نظام التشغيل “ماك أو إس مونتيري” ( macOS Monterey)

وأعلنت آبل عن نظام التشغيل الجديد لأجهزة الماك والذي سيضم كافة الميزات الجديدة التي كشفت عنها مع نظام التشغيل الخاص بأجهزة الآيفون، وسوف تشمل تلك الميزات خدمة “شار بلاي” (Share Play) لمشاركة المحتوى المرئي والمسموع مع الآخرين من خلال “فيس تايم” للمشاهدة أو الاستماع سويا.

وهناك ميزتا الصوت المكاني وعزل الضوضاء في تطبيق “فيس تايم” بالإضافة إلى ميزة “شير وذ يو” (Share With You) وخاصية فوكس (Focus) والتي تسمح بتهيئة النظام وبالأخص الإشعارات مع الأوضاع المختلفة للمستخدم بحسب ما يود التركيز عليه سواء وضع العمل، أو العائلة أو الوضع الشخصي والذي يحدده المستخدم على الجهاز.

تحديثات أخرى تم الإعلان عنها

هناك عدد من الأشياء الأخرى التي كشفت عنها آبل في مؤتمرها الخاص بالمطورين وأبرزها كان كالتالي:

المساعد الصوتي لشركة آبل “سيري” والذي يعمل فقط على أجهزة آبل، لكنه سوف يستطيع العمل أيضا مع الأجهزة الأخرى التابعة لطرف ثالث.

كما أن سماعات إيربودز (AirPods) حصلت على ميزات جديدة مع نظام الآيفون 15 وتشمل تعزيز صوت الأشخاص الذين يتحدثون إليك ودعم خاصية العثور على (Find My) من أجل ايجاد وتحديد مكان السماعة بكل سهولة.

بالإضافة لذلك، فإن فيس تايم تطبيق مكالمات الفيديو الشهير لآبل والذي يعتبر حكرا على أجهزة الآيفون والماك، سوف يدعم الآن أجهزة الويندوز وهواتف الأندرويد وسوف يتيح لمستخدمي آبل الاتصال بالأجهزة الأخرى عبر الويب.

ومع أنها أطلقت ميزة شفافية تتبع التطبيقات منذ فترة لحماية خصوصية مستخدميها، فإن آبل كشفت عن ميزات خصوصية جديدة في المؤتمر، وهذه المرة ميزات الخصوصية قادمة لتطبيق البريد الإلكتروني ومتصفح سفاري لمنع التتبع ومعرفة الآي بي وما يقوم به المستخدم على الإنترنت، كما سيحصل المستخدم على نظرة عميقة حول ما تقوم به التطبيقات المثبتة ببياناته.

وخدمة آي كلاود (iCloud) كان لها نصيب في حدث آبل هذا العام، حيث حصلت الخدمة على ميزة جديدة لاستعادة الحساب وميزة الإرث الرقمي التي تتيح للمستخدمين نقل بياناتهم إلى أفراد عائلاتهم بعد وفاتهم، فمع “آي كلاود +” (iCloud +) سيحصل المشتركون على إمكانية الوصول إلى ميزة إعادة توجيه بريد إلكتروني جديدة يسمى “هايد ماي إيميل” (Hide My Email)، إلى جانب دعم عدد غير محدود لكاميرات الفيديو المنزلية “هوم كت سكيور فيديو” (HomeKit Secure Video).

أما تطبيق الصحة (Health) من آبل فسوف يساعد المستخدمين الآن على تتبع ومعرفة المزيد حول التغييرات في صحتهم العامة، على سبيل المثال، سيتتبع التطبيق الآن “ثبات المشي” لدى المستخدمين والذي يحدد ما إذا كان المستخدمون ثابتين عند المشي أو ما إذا كانوا معرضين لخطر السقوط، وهناك تطبيق “هيلث شيرنغ” (Health Sharing) الذي سوف يسمح للمستخدمين بمشاهدة البيانات الصحية الخاصة بأفراد أسرتهم.

فضلا عن بعض التحديثات لأدوات المطور أيضا، على نظام التشغيل الماك، ويمكن للمطورين استخدام أداة “أوبجيكت كابتشر” (Object Capture) الجديدة والتي تتيح لهم إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لكائن باستخدام صور للكائن مأخوذة من زوايا مختلفة.

كما يدعم “سويفت” (Swift) الآن أيضا التزامن مما يساعد في إنشاء كود أكثر وضوحا وأقل عرضة للأخطاء وتدعم أجهزة الماك الآن “تيست فلايت” (Testflight)، مما يساعد على جعل عملية التطوير أكثر شبها بتلك الموجودة على الآيفون.

هذا أهم ما تم الإعلان عنه خلال اليوم الأول لمؤتمر آبل السنوي للمطورين 2021 والذي يستمر لعدة أيام.