iCloud Plus من آبل تجلب عدة ميزات جديدة

دبي - يزن راشد - شركة آبل على تحسين خدمة آيكلاود iCloud من خلال مجموعة جديدة من الميزات تسمى iCloud Plus.

وتأتي خدمة التخزين السحابي الآن بإمكانية الوصول إلى الشبكة الخاصة الافتراضية VPN وعناوين البريد الإلكتروني للنسخ والتخزين غير المحدود لكاميرات الأمان المنزلية التي تدعم HomeKit.

اقرأ أيضًا: نقل الصور من Google Photos إلى iCloud

وتقوم الشبكة الخاصة الافتراضية VPN، التي تسمى Private Relay، بتوجيه حركة المرور عبر الإنترنت من خلال مرحلتين لإخفاء من يتصفح ومن أين تأتي هذه البيانات.

وتحاول آبل تمييز الميزة عن الشبكة الخاصة الافتراضية VPN التقليدية. وتقول آبل: إن Private Relay ليست شبكة خاصة افتراضية VPN لأنها ترسل البيانات من خلال تلك الخطوة الثانية.

وتوضح آبل أن هذه الخطوة الثانية تمنع أي طرف، بما في ذلك آبل نفسها، من رؤية جميع بيانات التصفح الخاصة بك.

اقرأ أيضًا: إليك 3 طرق تساعدك على استرجاع الصور المحذوفة من آيفون

iCloud Plus من آبل:

تتيح لك ميزة البريد الإلكتروني المسماة Hide My Email إنشاء عناوين بريد إلكتروني تستخدم مرة واحدة التي تعيد توجيهها إلى حسابك الفعلي.

وبهذه الطريقة، يمكنك تقديم بريد إلكتروني غير هام إلى خدمة لا تثق بها في حال بدأت بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إليك.

وتقدم آبل ميزة مماثلة من خلال Sign In With Apple.

وتضم آبل أيضًا مساحة تخزين غير محدودة للفيديو من كاميرات الأمان المنزلية التي تدعم HomeKit.

وتحتاج حاليًا إلى الدفع مقابل سعة 200 جيجابايت على الأقل من مساحة التخزين عبر آيكلاود لتسجيل الفيديو من كاميرا واحدة. وتحتاج إلى الدفع مقابل مستوى أعلى لدعم المزيد من البث والتخزين.

ومن المفترض أن يتم تضمين جميع الميزات في خطط آيكلاود الحالية دون أي تكلفة إضافية.

ولم تذكر آبل ما إذا كانت الميزة ستكون متاحة من خلال أرخص خططها التي لا تدعم حاليًا تخزين فيديو HomeKit.

وتقدم آبل أيضًا ميزات جديدة للمساعدة في إدارة حساب آيكلاود الخاص بك. وهناك ميزة استرداد جديدة تسمح للشركة بإرسال رموز الأمان إلى أصدقائك أو عائلتك في حالة فقد جهازك.

بالإضافة إلى ذلك هناك أيضًا برنامج Digital Legacy الذي يتيح لك اختيار من يمكنه الوصول إلى ملفاتك بعد وفاتك.

ولم تعلن الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن تحديث جديد لمساحة تخزين خطة آيكلاود المجانية التي ما زالت عند 5 جيجابايت.

اقرأ أيضًا: هل تزيد آبل من سعة تخزين آيكلاود الأساسية