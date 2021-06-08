شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن iOS 15 مع ميزات جديدة للرسائل و FaceTime وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل النقاب عن iOS 15، مع عدد كبير من الميزات الجديدة، خلال فعاليات مؤتمرها السنوى للمطورين، حيث قالت شركة آبل فى الحدث إن نظام iOS 15 يدور حول البقاء على اتصال، وإيجاد التركيز، واستخدام الذكاء واستكشاف العالم، وفيما يلى بعض الميزات الرئيسية للوصول إلى أيفون مع iOS 15:

ميزات جديدة لـ FaceTime

سيحصل FaceTime على أيفون على دعم Spatial Audio لتجربة صوتية أفضل، وسيكون هناك عرض جديد للشبكة لمقاطع الفيديو وستسمح أبل لأول مرة لمستخدمى أندرويد وويندوز بالانضمام إلى مكالمات FaceTime من الويب، كما تمت إضافة ميزة جديدة تسمى SharePlay ويمكن استخدامها لمشاركة المحتوى أثناء مكالمات FaceTime.

كل الإخطارات الجديدة

كما تقوم أبل بتخصيص كيفية تسليم الإشعارات على أيفون، فعندما يقوم المستخدمون بتمكين "عدم الإزعاج"، ستكون حالتهم مرئية للآخرين من خلال تطبيق الرسائل. قامت أبل بتجديد تصميم الإخطارات وتم تكبير الأيقونات.

يحصل تطبيق الصور على ميزات جديدة

ستتوفر ميزات ذكريات تفاعلية جديدة فى تطبيق الصور، حيث ستتم إضافة ميزات OCR الجديدة لتسهيل التعرف على النص، وقالت شركة آبل إنها تعتمد على الذكاء الاصطناعى للكشف عن الصور النصية تلقائيًا.