خاصية “سوبر فولوز” من “تويتر” للمتابعين المميزين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

يطرح “تويتر” بشكل متواصل خاصيات جديدة لتشجيع المستخدم للبقاء وكي لا يملّ من الموقع. وفي السياق، رجح موقع “ذا فيرج” المتخصص بأنباء التكنولوجيا، الأحد، أن يقوم تطبيق تويتر بإضفاء خاصية “سوبر فولوز” (المتابعون المميزون) والتي من شأنها أن تمنح بعض المستخدمين خاصية الدخول إلى محتوى إضافي في حال اشتراكهم بعدد من الخدمات.

ونقل الموقع ترجيحه حول تفاصيل الخاصية الجديدة بناء عن تغريدة للباحثة المتخصصة في التطبيقات، جاين مانتشون وونغ، والتي تتسم توقعاتها عادة بالدقة، حيث نشرت صورا تظهر شكل الخاصية المحتملة.

وتوقعت وونغ من خلال أبحاثها أن تنحصر هذه الخاصية للمستخدمين مقابل ثلاثة شروط، الأول: أن يكون لديهم أكثر من 10 آلاف متابع، ثانيا: نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الـ 30 يوما الماضية، ثالثا: أن يكون بعمر 18 عاما على الأقل.

ومن المرجح أن تكون إحدى الميزات الرئيسية للخاصية الجديدة المحتوى الإضافي، مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.

كما اكتشفت وونغ أيضًا قائمة بفئات المحتوى التي سيتم اختيار مستخدمي “سوبر فولوز” من بينها لوصف المحتوى الخاص بهم (مثل “الرياضة” أو “البث الصوتي”) ، وأشار إلى أن “محتوى البالغين” و”OnlyFans” مدرجان كـ “منصات محتوى” مع فيسبوك و سابستاك وباتريون وتويتش ويوتيوب.

من جهته، رفض تويتر التعليق على أبحاث وونغ الأخيرة، ولكن الموقع سبق وأن وصف ميزة “سوبر فولوز” التي تشبه “باتريون” بأنها نوع من الاشتراك، حيث قدمت مثالاً حيث قام مستخدم “سوبر فولوز” بتحصيل 4.99 دولار شهريًا من مستخدمين للوصول إلى “الامتيازات”.

وتعد هذه أحدث ميزة للدفع المباشر قدمها تويتر في الأسابيع الأخيرة. وفي مايو، بدأت المنصة في اختبار “Tip Jar” (وعاء الإكرامية) ، والذي يتيح للمستخدمين إجراء مدفوعات لمرة واحدة لمنشئي المحتوى مباشرةً على تويتر من خلال النقر فوق رمز فاتورة الدولار في ملفهم الشخصي بالموقع.