تكنولوجيا: ابل تقدم ميزة Home Keys لفتح القفل الذكي للأبواب الخارجية عبر هاتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل في مؤتمرها آداة Home Keys الجديدة التي تعمل على دعم المستخدم في فتح القفل الذكي للباب الخارجي للمنزل بإستخدام هاتف الأيفون.

انطلق مؤتمر ابل للمطوريين بمجموعة من الإعلانات والمميزات الجديدة المقدمة في برمجيات وأنظمة ابل، ولقد كشفت عملاق التكنولوجيا عن ميزة إستخدام مساعد Siri الرقمي على هاتف الأيفون لفتح القفل الذكي للأبواب.

كانت شركة ابل قد قدمت للمستخدمين ميزة فتح القفل الرقمي للسيارات بدءاً من iOS 13.6 وwatchOS 6.2.8 لدعم فتح السيارة عبر هاتف الأيفون أو ساعة ابل الذكية.

ومع إعلان ابل عن تحديث iOS 15 كشفت عن آداة جديدة تعرف ب”Home Keys “، التي ستقدم للمستخدم ميزة فتح الأقفال الذكية للأبواب الخارجية المتوافقة بإستخدام هاتف الأيفون، وهي من بين الأدوات المقدمة من ابل للبيت الذكي في فعاليات WWDC 2021.

أيضاً من المقرر تقدم ابل تجربة متكاملة بشكل أفضل بين أجهزة HomePod وApple TV للتحكم في واجهة tvOS عبر الأوامر الصوتية لأحد إصدارات ابل من المكبرات الصوتية الذكية.

كما تقدم ابل لمستخدمي Apple TV 4K ومكبر HomePod mini الصوتي ميزة إقران وإتصال الأجهزة للحصول على تجربة صوتية غامرة، كما تبدأ ابل في إطلاق HomePod mini في سوق النمسا وأيرلندا ونيوزيلندا في وقت لاحق هذا الشهر، ومن ثم السوق الإيطالي في وقت أخر هذا العام.

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