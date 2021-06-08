واتساب يطلق ميزة جديدة للرسائل الصوتية.. تعرف عليها

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلق واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاختيار بين سرعات تشغيل متعددة أثناء تشغيل ملف صوتي، تتيح لك الخيارات الجديدة الاستماع إلى الرسائل الصوتية الأطول بسهولة ويمكن استخدامها أيضًا لتخطي الرسائل الكبيرة للوصول إلى نقطة معينة.

يساعد هذا في تحقيق أقصى استفادة من الرسائل الصوتية الطويلة، حيث قد تستغرق أحيانًا وقتًا طويلاً لتصفح الرسالة بأكملها دون تخطي أي تفاصيل.

تتوفر سرعتان جديدتان للتشغيل في هذه الميزة، مما يرفع عدد سرعات التشغيل إلى ثلاث. يتضمن ذلك 1X، وهي سرعة التشغيل الأصلية الافتراضية، إلى جانب 1.5X و 2X، والتي تتيح لك تشغيل الملف بسرعات أعلى بنسبة 5٪ أو 100٪.

فيما يلي الطريقة التي يمكنك من خلالها تغيير سرعات تشغيل الرسائل الصوتية على واتساب، بحسب ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:

تتوفر ميزة “WhatsApp Fast Playback” في أحدث إصدار من التطبيق على كل من أندرويد و iOS. قبل محاولة استخدام الميزة، تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار وهو 2.21.101 على وجه الدقة. يمكن بعد ذلك أيضًا استخدام الميزة على واتساب ويب.

يمكن للمستخدمين تسريع الرسائل الصوتية عن طريق فتح واتساب أولاً والانتقال إلى الرسالة الصوتية المعنية. انقر فوق تشغيل في الرسالة الصوتية لبدء الاستماع إليها. اضغط على "1x" في الرسالة الصوتية لتغييرها إلى "1.5x". اضغط عليها مرة أخرى للانتقال من 1.5X إلى 2X. عندما تكون السرعة 2X، يمكن للمستخدمين النقر على الزر "2X" لتغيير إعادة التشغيل إلى السرعة الافتراضية 1x.