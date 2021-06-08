شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر مستخدمى "فيسبوك ماسنجر" من الاستمرار فى استخدام التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر زاك دوفمان الخبير في مجال الأمن السيبراني وفقًا لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية من الاستمرار في استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر للمراسلات خلال العام الجاري.

وذكرت الصحيفة -في تقرير اليوم الثلاثاء- أن مستخدمي فيسبوك ماسنجر عليهم التفكير في بديل لتطبيق المراسلات الشهير حتى العام المقبل، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن الدردشات المرسلة عبر النظام الأساسي غير مشفرة من طرف إلى طرف.

ودعا الخبير المستخدمين إلى التفكير في التخلي عن تطبيق الدردشة الشهير حتى العام المقبل، موضحًا أن استخدام الخدمة في وضعها الحالي قد يعرض الرسائل المرسلة عبر لخطر اعتراضها.

وحذر دوفمان جميع المستخدمين: "يجب عليك تبديل محادثاتك الشخصية وبالتأكيد أي شيء حساس إلى واتساب أو سيجنال".

ولم يجلب تطبيق فيسبوك ماسنجر التشفير من طرف إلى طرف إلى خدمته كخيار افتراضي.. ولكن يجب على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات لتفعيل تلك الخاصية، وبذلك من الممكن إرسال رسالة مشفرة عبر محادثة سرية في ماسنجر ولكن هذا لا يتم تشغيله افتراضيًا ولا يعمل مع الدردشات الجماعية.

وأوضحت صحيفة "دايلي إكسبريس" أن منصة فيسبوك تدرك جيدًا أنها تقصر في هذا الإجراء الأمني حيث قالت في منشور حديث على موقعها على الويب: "نحن نعمل بجد لتوفير التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف لجميع خدمات المراسلة لدينا".

وأضافت الشركة أن التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف سيحمي الرسائل الخاصة للأشخاص ويعني أن المرسل والمتلقي فقط يمكنهم الوصول إلى الرسائل.. متوقعة إحراز مزيد من التقدم في التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف هذا العام، موضحة أن التشفير بالكامل من طرف إلى طرف سيكون في وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير.