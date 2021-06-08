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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه التطبيقات تجمع بياناتك الشخصية من هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر
بينما يذكر 68% أن خصوصية البيانات أمر مهم بالنسبة لهم، ومن المثير للاهتمام أن 11% من الرجال أكثر من النساء لا يمانعون في تلقي الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت.
وباستخدام ميزة الشفافية (ATT) التي أطلقتها أبل في iOS 14.5، فكان على الصعيد العالمي، اعتبارًا من 16 مايو، منح 15% من المستخدمين تطبيقات الجهات الخارجية إذنًا لتتبعها بغرض إرسال إعلانات عبر الإنترنت لهم، وفي الولايات المتحدة، أعطى 6٪ من مستخدمي iOS متتبعي التطبيقات الإذن بمتابعة رحلاتهم عبر الإنترنت وعبر التطبيقات من أجل تلقي الإعلانات عبر الإنترنت.
كما ألقى موفر الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) Surfshark نظرة على ملصقات الخصوصية التي تتطلب أبل أن تظهر التطبيقات الجديدة والمحدثة في متجر التطبيقات، وتُظهر الملصقات، نوع البيانات التي يجمعها التطبيق من المستخدمين وما إذا كان يمكن استخدام هذه البيانات لمعرفة من هو المستخدم ، وما إذا كان يمكن لهذه البيانات تتبع المستخدم لتقديمه عبر الإنترنت إعلانات.
ونظر Surfshark في فئات مختلفة من التطبيقات ووجد التطبيق الذي يأخذ أكبر قدر من البيانات من المستخدمين وعنوانًا بديلًا يأخذ أقل قدر ممكن، فعلى سبيل المثال ، في فئة المراسلة ومكالمات الفيديو، يجمع Facebook Messenger معظم البيانات الشخصية بينما تأخذ Cisco Webex Meetings أقلها، ومن بين تطبيقات الوسائط الاجتماعية، يأخذ فيس بوك معظم البيانات الشخصية من المشتركين بينما يأخذ Clubhouse أقلها، وما زلت بحاجة إلى أداء واجبك هنا لأنه حتى لو كان تطبيقان في نفس الفئة، فلا يتشاركان بالضرورة نفس الإمكانيات.
واكتشف Surfshark أن التطبيقات الأكثر شيوعًا تجمع أكبر قدر من البيانات الشخصية، أما إذا كنت تتساءل عن كيفية بقاء التطبيقات التي لا تحفظ أيًا من المعلومات الشخصية لمستخدميها دون بيع تلك البيانات للمعلنين، فالبعض يفرض رسومًا على استخدام التطبيق، ويقدم البعض عمليات الشراء داخل التطبيق، بينما يتمتع البعض الآخر بميزة مجانية نسخة مدفوعة من التطبيق.
إذا كنت مهتمًا بمعرفة الفئات التي بها أكثر تطبيقات انتهاك الخصوصية، فإنها وسائل التواصل الاجتماعي وتوصيل الطعام ، فيما يكمل التسوق والتعارف والمدفوعات المراكز الخمسة الأولى تليها حجز الرحلات ومتعقب الدورة والمراسلة ومكالمات الفيديو والتدفق والتمويل الشخصي، فيما تشمل المجموعة التالية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والعملات المشفرة، ومتعقب الحمل، والطقس، والبريد الإلكتروني، والأطفال، وتحرير الصور، والمتصفحات.