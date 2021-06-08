أبرز علامات “احتضار” الهاتف الذكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

عددت الخبيرة الروسية المتخصصة بتكنولوجيا الهواتف الذكية، أنستاسيا أليتشيفا لموقع ” 1prime” الروسي، العلامات الخمس الأساسية التي تشير إلى نهاية الهاتف الذكي وعلى صاحبه الاستعداد لاختيار هاتف جديد.

قالت الخبيرة: “أبرز علامة هي في حال حصول أي مشكلة مع شاشة الهاتف، حيث تعتبر الشاشة من أبرز مكونات الهاتف وتؤثر على عمله بشكل مباشر”.

تابعت أليتشيفا، قائلة:”يمكن حل المشكلة عن طريق استبدال الشاشة، لكن هذا الإجراء مكلف ولا يمكن أن يساعد دائما”.

أما العلامة الثانية بحسب الخبيرة، فهي “التجمد” المتكرر للهاتف والإخفاقات المختلفة – كل هذا يشير إلى ازدحام البرنامج ما يؤدي إلى إتعاب الهاتف والذاكرة.

كما كشفت عن العلامة الثالثة وهي ارتفاع درجة حرارة البطارية، مشيرة إلى أن “ارتفاع درجة حرارة البطارية عندما يكون الهاتف الذكي في حالة راحة هي إشارة جادة لاستبداله”.

وأضافت أن العلامة الرابعة عبارة عن خطوط وعيوب مختلفة تظهر على الشاشة، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر عن الشبكة والانقطاع التلقائي للهاتف”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.