تكنولوجيا: ابل تدعم مستخدمي سماعات AirPods بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل عن المميزات الجديدة المقدمة لمستخدمي سماعة AirPods والتي تشمل مميزات مقدمة لضعافي السمع، وأدوات جديدة للإشعارات، مع دعم تحديد موقع السماعات المفقودة بسلاسة.

قدمت ابل الكثير من الإعلانات خلال مؤتمر المطوريين الذي عقد بالأمس، والتي تضمنت إعلان الشركة عن المميزات الجديدة المقدمة لمستخدمي سماعة AirPods.

ومن بين المميزات المقدمة من ابل “Conversation Boost” التي تأتي لدعم مستخدمي سماعة AirPods Pro ممن يواجهون مشاكل في السمع أو ضعف السمع بنسبة ضئيلة، حيث توفر هذه الميزة في إعدادات AirPods في iOS 15 ميزة تركيز الأصوات بنسبة أكبر، مع التحكم في الضوضاء المحيطة وفقاً لحاجة المستخدم.

كما تقدم ابل ميزة “Announce Notifications” التي تعمل على دعم المستخدم بميزة مزامنة إعدادات الإشعارات في iOS 15، على أن يتم قراءة الإشعارات الأولية عبر AirPods، كما ستدعم البث، مع بعض الخيارات المقدمة للرسائل.

أيضاً أكدت ابل على إضافة تحسينات في مزامنة AirPods مع تطبيق Find My، حيث سيتم العثور على السماعة المفقودة بتجربة أسرع، كما تضيف ابل لسماعات AirPods Pro و AirPods Max مع Apple TV ميزة الصوت المكاني.

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