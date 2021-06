فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار

يونيو 8, 2021 50

الكشف عن الهواتف التي ستحصل على تحديث #iOS15 ????

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE