تكنولوجيا: آبل: ميزة إخفاء عملية التصفح الخاصة بالمستخدمين لن تكون متاحة فى الصين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أن ميزة إخفاء عملية التصفح الخاصة بالمستخدمين فى سياسة الخصوصية الجديدة لن تكون متاحة في الصين بسبب القوانين المحلية.

وذكرت شبكة (سى.إن.بى.سى.) الإخبارية أن آبل كشفت مؤخرًا عن خدمة جديدة تسمى iCloud + فى مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) مع ميزة تسمى "Private Relay"، وتسمح تلك الميزة للمستخدمين بإخفاء نشاط التصفح وهويتهم، تمامًا مثل شبكة افتراضية خاصة (VPN).

وأرجعت الشركة قرارها بسبب القوانين المحلية المعمول بها في الصين، وذكرت "سى إن بى سى" أن الصين لديها ضوابط صارمة على الإنترنت والاستخدام غير المصرح به لشبكات VPN يُعد غير قانوني، وعلى الرغم من أن ميزة Private Relay من آبل لا تُعد من الناحية الفنية شبكة افتراضية خاصة، إلا أنها تعمل بطريقة مماثلة.