شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضمنها البرتقالي والبرونزى.. أيفون 13 قد يصل بألوان جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت هناك عدة تقارير بخصوص سلسلة iPhone 13 القادمة، ولعل أحد أكثر التقارير شيوعًا هو أن هذه السلسلة ستأتي بحجم أصغر، فيما تظهر أحدث إصدارات تخيلية لـ iPhone 13 من قبل المسرب الشهير Ian Zelbo شيئًا مختلفًا، حيث تستند هذه العروض على رسومات CAD النهائية بواسطة Jon Prosser.

ويمكننا أن نرى أن iPhone الجديد يستخدم نفس تصميم الكاميرا وشق أصغر مثل العروض السابقة، ومع ذلك، فإن الشيء الجديد في هذا العرض هو خيار اللون، حيث يوضح هذا العرض أن iPhone 13 سيكون له خيار اللون البرتقالي / البرونزي، ويبدو أن هذا أكثر مصداقية من النسخة الوردية غير المعروفة التي تم تداولها سابقًا على الإنترنت.

وستظل سلسلة iPhone 13 تحتوي على أربعة إصدارات، ومن حيث المظهر، لا يوجد تغيير كبير مقارنة بسابقه، ومع ذلك، ستأتي هذه السلسلة بشريحة أكبر بالإضافة إلى سعة تخزين أكبر، ستقوم الشركة أيضًا بترقية معدل تحديث الشاشة، واعتبارًا من الآن، هناك تقارير تفيد بأن سلسلة iPhone 13 ستصل في سبتمبر، ومع ذلك، بالنظر إلى أوقات الوباء، قد تكون هناك أسباب تدفع الشركة إلى تأجيل الحدث، ومع ذلك، مع نجاح التطعيم في أجزاء كثيرة من العالم، من المحتمل ألا يكون هناك تأجيل.