تكنولوجيا: ابل تجلب إضافات Safari إلى هواتف iPhone وأجهزة iPad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال مؤتمر المطوريين عن مميزات الخصوصية الجديدة المقدمة من الشركة في متصفح Safari، كما أكدت الشركة على دفع إضافات المتصفح إلى أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون.

تؤكد ابل على دعم المستخدمين في التحديث الجديد من Safari بتجربة سلسة في إدارة علامات التبويب، وذلك بفضل التصميم الجديد لشريط مجموعة علامات التبويب والنوافذ.

ومن المقرر أن تتميز علامات التبويب الآن بتصميم محكم أكثر، مع دعم المستخدم بميزة النقر فوق شريط العناوين للحصول على مزيد من التفاصيل حول الصفحة النشطة.

أيضاً من المقرر أن يتم إدارة شريط علامات التبويب بين علامات التبويب وشريط الأدوات ونافذة البحث في مساحة واحدة، كما تستوحي لون صفحة الإنترنت المستخدمة أو النشطة لتصميم أفضل.

كما تدعم ابل المستخدم بتجربة أكثر تنسيق من خلال مجموعات علامات التبويب والإشارات المرجعية النشطة التي توجد على الشريط الجانبي الأيسر على جهاز Mac، ومن المقرر أن تتم مزامنتها عبر الأجهزة المختلفة، وأيضاً مشاركة مجموعات علامات التبويب مع الآخرين.

ومن المقرر أن تقدم ابل نفس التجربة لشريط علامات التبويب في iOS 15، على أن يظهر في الجزء السفلي من الشاشة، حيث سيظهر عند النقر ومن ثم يختفي عند التمرير.

المصدر

اعلان





